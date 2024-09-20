Μια σειρά από μικρές πλην όμως σημαντικές αλλαγές στους κανονισμούς της νέας σεζόν ανακοίνωσε η Ευρωλίγκα για τη σεζόν που αρχίζει σε λιγότερο από δύο εβδομάδες.

Αρχικά, πλέον οι πιθανές παραβάσεις μπρος-πίσω συμπεριλαμβάνονται σε αυτές που εξετάζονται από το Instant Replay. Πλέον οι διαιτητές αν έχουν σφυρίξει μια τέτοια παράβαση, θα μπορούν να την εξετάσουν από μόνοι τους στο IRS στα δύο τελευταία λεπτά της τέταρτης περιόδου και της παράτασης, ενώ και οι προπονητές έχουν δικαίωμα για challenge σε τέτοιες παραβάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Παράλληλα, στο εξής αν υπάρχει παράβαση σε τζάμπολ, η μπάλα θα επαναφέρεται από την άμυνα της ομάδας εφόσον η παράβαση έγινε στο δικό της μισό και ο χρόνος επίθεσης θα είναι στα 24’’, ενώ αν είναι στο μισό του αντιπάλου, η επαναφορά θα γίνεται από εκεί και ο διαθέσιμος χρόνος θα είναι 14’’.

Τέλος, πλέον αν το πόδι ενός παίκτη είναι σηκωμένο πάνω από το ημικύκλιο κάτω από τη ρακέτα, αυτός θα θεωρείται πως είναι εκτός της συγκεκριμένης ζώνης (και άρα μπορεί να κερδίζει επιθετικό φάουλ), ενώ μέχρι πρότινος θεωρούταν πως ήταν εντός της συγκεκριμένης ζώνης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.