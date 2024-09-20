H Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου μίλησε στον Alpha και την εκπομπή «Happy Day» για τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ, εκφράζοντας την άποψή της για τους υποψήφιους προέδρους. Η κυρία Λιάνη δεν δίστασε να πει ότι πλέον δεν ψηφίζει ΠΑΣΟΚ.

Η Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου σχολίασε ότι το σημερινό ΠΑΣΟΚ δεν θυμίζει σε τίποτα «το κόμμα των ένδοξων χρόνων» του Ανδρέα Παπανδρέου. Όσο για τους υποψηφίους για την ηγεσία του κόμματος είπε: «Δεν θα επέλεγα κανέναν για το ΠΑΣΟΚ», ενώ εμφανίστηκε απόλυτη απαντώντας ότι «δεν θα φτάναμε με τον Αντρέα στα μνημόνια, ήταν γνώστης των οικονομικών».

Ερωτηθείσα για τα πρόσωπα που διεκδικούν την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ η ίδια δεν «μάσησε» τα λόγια της: «Θεωρώ ότι είναι πολύ λίγος ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η Άννα Διαμαντοπούλου ήταν να μπει στη ΝΔ. Ο κ. Κατρίνης είναι ένας καλός άνθρωπος, δεν τον γνωρίζω προσωπικά, αλλά δεν το έχει. Ο Παύλος Γερουλάνος ήταν κολλητός φίλος του Γιώργου Παπανδρέου».

«Ζω με έναν μισθό 1.400 ευρώ»

Σε ό,τι αφορά στο αν ζει σήμερα πλουσιοπάροχα, η Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου ανέφερε: «Επειδή έχουν τελειώσει οι εκκρεμότητές μου με την εφορία, το μόνο που κατάφερα είναι να ξεχρεώσω. Ζω με έναν μισθό 1.400 ευρώ. Ζω με έναν φίλο μου γύρω στα 15 χρόνια. Δεν υπάρχει τίποτα ερωτικό μεταξύ μας. Αισθάνομαι σαν να ήταν αδερφός μου χρόνια. Βλέπω τον Ανδρέα στον ύπνο μου. Νιώθω ότι είναι ο φύλακας άγγελός μου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.