Σάλος στο Χ για την ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα: «Τον χορτασμένο μην τον φοβάσαι, τον γιο της πλύστρας να φοβάσαι»

Χαμός έγινε στο Χ μετά την ανάρτηση της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Έλενας Ακρίτα, η οποία χθες ανέβασε στο Facebook φωτογραφία από τη δημοσκόπηση του Open, στην οποία ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πέμπτο κόμμα.

Στο φόντο της φωτογραφίας με το γράφημα από τη δημοσκόπηση φαινόταν μια εσωτερική πισίνα, κάτι που παρατήρησαν οι χρήστες του X, το οποίο πήρε φωτιά.

Απαντώντας στα σχόλια για την πισίνα η κ. Ακρίτα έγραψε: «Και για να τους προλάβω, ναι το σπίτι έχει πισίνα σχεδόν 40 χρόνια, από το 1985 που χτίστηκε. Αν είχα κάτι να κρύψω δεν θα τη φωτογράφιζα. Τον χορτασμένο μην φοβασαι, το γιο της πλύστρας να φοβασαι. Που μπήκε στην πολιτική με τρύπιο σώβρακο και βρέθηκε με κολοσσιαία περιουσία».

Πάντως σήμερα η βουλευτής επανήλθε ζητώντας συγγνώμη επειδή εσφαλμένα απέδωσε τη φράση «μη φοβασαι τον χορτασμένο, το γιο της πλύστρας να φοβασαι» στον Λένιν:

«Θα ήθελα να διορθώσω κάτι που έγραψα χτες. Η φράση 'μη φοβάσαι τον χορτασμένο, το γιο της πλύστρας να φοβάσαι' αποδίδεται εσφαλμένα στον Λένιν. Λάθος. Λάθος που έχουμε κάνει πολλοί, κι εγώ ανάμεσα τους παραπάνω από μια φορά. Ο Λένιν δεν θα είχε γράψει ποτέ κάτι τόσο απαξιωτικό κι εγώ όφειλα να το έχω αξιολογήσει και διασταυρώσει. Ειλικρινά λυπάμαι» έγραψε.

