Προβλήματα είχε παρουσιάσει το υποβρύχιο Titan λίγες ημέρες πριν εκραγεί καθ' οδόν προς το ναυάγιο του Τιτανικού, όπως έγινε γνωστό.

Το πρόβλημα αποκάλυψε ο Στίβεν Ρος μιλώντας την Πέμπτη σε ένα πάνελ της αμερικανικής ακτοφυλακής που ερευνούσε την τραγωδία. Συγκεκριμένα, όπως είπε, ο πρώην επιστημονικός διευθυντής της OceanGate ένα πρόβλημα της πλατφόρμας νωρίτερα τον Ιούνιο του 2023 προκάλεσε την «πτώση» των επιβατών και τη σύγκρουση του σκάφους με τα διαφράγματα, αφήνοντας έναν επιβάτη «να κρέμεται ανάποδα» και άλλους να κρατιούνται από όπου μπορούσαν.

Ο Στίβεν Ρος πρόσθεσε ότι δεν γνώριζε αν το υποβρύχιο επιθεωρήθηκε για ζημιές μετά το επεισόδιο.

Η μαρτυρία, όπως αναφέρει το BBC ακούστηκε στο πλαίσιο δημόσιας ακρόασης της αμερικανικής ακτοφυλακής για τη θανατηφόρα κατάληξη της κατάδυσης του πειραματικού υποβρύχιου σκάφους τον Ιούνιο του 2023.

Ο Ρος είπε ότι χρειάστηκε ένα πλήρωμα υποστήριξης περισσότερο από μία ώρα για να βγάλει το υποβρύχιο από το νερό μετά τη δυσλειτουργία, λίγες ημέρες πριν από το τελικό του ταξίδι.

Ένα μέλος της αποστολής που επέβαινε στο σκάφος υποστήριξης του υποβρυχίου περιέγραψε ότι παρακολουθούσε το πλήρωμα και τους επιβάτες να αναχωρούν για το ναυάγιο του Τιτανικού τον περασμένο Ιούνιο, λέγοντας: «Είδα πέντε ανθρώπους να χαμογελούν στο δρόμο για το ταξίδι τους».

«Ήταν απλά χαρούμενοι που πήγαιναν, αυτή είναι η ανάμνηση που έχω», κατέθεσε η Ρενάτα Ρόχας, η οποία είχε συμμετάσχει στην αποστολή ως εθελόντρια.

Η Ρόχας, η οποία βρισκόταν σε σκάφος επιφανειακής υποστήριξης, δήλωσε ότι όλα «λειτουργούσαν πολύ ομαλά» πριν το υποβρύχιο αρχίσει την κάθοδό του.

Η ίδια στη συνέχεια περιέγραψε την αγωνία που ακολούθησε όταν χάθηκε η επικοινωνία με το σκάφος.

«Μπήκαμε σε κατάσταση «go mode»», είπε.

Αποκάλυψε ότι υπήρχαν διάφορες επιλογές διάσωσης εάν το υποβρύχιο είχε κολλήσει στον πυθμένα του ωκεανού, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης ελιγμού απελευθέρωσης ή της αναμονής για την αλλαγή της παλίρροιας.

Ο Τιτάνας είχε 96 ώρες υποστήριξης ζωής στο σκάφος, πρόσθεσε.

Ωστόσο, τόνισε, ότι δεν υπήρχε τίποτα που θα μπορούσε να είχε κάνει κάποιος στο υποβρύχιο αν το σκάφος είχε καταστραφεί.

«Ο θόλος έπεσε από το υποβρύχιο»

Η Ρόχας περιέγραψε μια επικίνδυνη αποστολή του 2021 στην οποία θυμήθηκε πώς ο θόλος έπεσε από το υποβρύχιο καθώς ανασύρθηκε από το νερό.

Είπε ότι όταν το υποβρύχιο ανασύρθηκε πίσω στο κύριο πλοίο.

«Υπήρχαν μόνο, νομίζω, δύο μπουλόνια ή τέσσερα μπουλόνια στον θόλο. Άρχισε να στάζει, να πέφτει», είπε.

Η καταστροφή του Τιτάνα οδήγησε σε ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια και τον σχεδιασμό του υποβρύχιου σκάφους, καθώς και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή του.

Το περιστατικό οδήγησε τα πληρώματα να εγκαταστήσουν 18 μπουλόνια στον θόλο για τις επόμενες αποστολές.

Η Ρόχας, είπε ότι δεν ένιωσε ποτέ ανασφαλής κατά τη διάρκεια των δικών της καταδύσεων.

«Τους βρήκα πολύ διαφανείς για τα πάντα», δήλωσε σχετικά με τις ενημερώσεις του προσωπικού του OceanGate.

«Ήξερα τον κίνδυνο και αποφάσισα να πάω».

Η έρευνα θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.