Φρίκη στην Ιταλία: 23χρονη έθαψε τα δύο νεογέννητα μωρά της

Συνελήφθη σήμερα το πρωί 23χρονη φοιτήτρια, η οποία κατηγορείται ότι δολοφόνησε και έθαψε δύο νεογέννητα παιδιά της, έξω από την Πάρμα της Βόρειας Ιταλίας.

Η γυναίκα κατηγορείται για δολοφονία και απόκρυψη πτωμάτων.

Η καθοριστική απόδειξη για να της απαγγελθούν οι κατηγορίες προήλθε από τεστ DNA, στο οποίο υποβλήθηκε η φερόμενη ως παιδοκτόνος.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, γέννησε και δολοφόνησε το πρώτο παιδί πριν από ένα χρόνο, ενώ η δολοφονία του δεύτερου παιδιού ανακαλύφθηκε από τους καραμπινιέρους στις 8 Αυγούστου φέτος.

Η νεαρή γυναίκα είχε βάλει τα νεογέννητα σε πλαστικές σακούλες και τα είχε θάψει στον κήπο της οικογενειακής της μεζονέτας, στο Τραβερσέτολο, κοντά στην Πάρμα.

Δεν γνώριζαν ότι ήταν έγκυος ούτε οι γονείς της, ούτε ο αρραβωνιαστικός της, επίσης 23 ετών. «Επιτέλους» σχολίασε η μητέρα του νέου, όταν πληροφορήθηκε την είδηση της σύλληψης της νεαρής γυναίκας.

Οι εισαγγελείς τώρα θέλουν να εξακριβώσουν αν πράγματι δεν υπάρχει κανένας συνένοχος που, άμεσα ή έμμεσα, μπορεί να βοήθησε τη φοιτήτρια, πρωταγωνίστρια της φρικιαστικής αυτής ιστορίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

