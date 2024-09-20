Η διάσημη παρουσιάστρια της αμερικανικής τηλεόρασης Όπρα Γουίνφρεϊ (Oprah Winfey) διοργάνωσε χθες μία προεκλογική εκδήλωση με τη μορφή τοκ- σόου για να στηρίξει την Κάμαλα Χάρις (Kamala Harris), με καλεσμένους πολλούς αστέρες της μουσικής και του κινηματογράφου, από την Τζένιφερ Λόπες, τη Μέριλ Στριπ και τη Τζούλια Ρόμπερτς, ως τον Μπεν Στίλερ και τον κωμικό Κρις Ροκ.

Η εκδήλωση, με τίτλο «Unite for America», πραγματοποιήθηκε στο Μίσιγκαν και μεταδόθηκε απευθείας μέσω livestream από τους λογαριασμούς τόσο της Γουίνφρεϊ όσο και της Χάρις στο YouTube, το Instagram, το TikTok, το Facebook και το Twitch.

Σε παρέμβασή της μέσω zoom η Μέριλ Στριπ δήλωσε ότι ανησυχεί για το ενδεχόμενο ο Τραμπ να αρνηθεί να αναγνωρίσει τυχόν ήττα του στις εκλογές, όπως είχε κάνει το 2020.

«Αναρωτιέμαι αν είμαστε έτοιμοι για την 7η Ιανουαρίου», δήλωσε αναφερόμενη στην εισβολή υποστηρικτών του Τραμπ στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021, προκειμένου να εμποδίσουν την επικύρωση της νίκης του Τζο Μπάιντεν.

Η Οπρα Γουίνφρεϊ, ένθερμη υποστηρίκτρια των Δημοκρατικών, υποδέχθηκε την Χάρις, παρουσιάζοντας την προεκλογική της εκστρατεία ως ένα κίνημα υπέρ της ενότητας.

Η 59χρονη υποψήφια πρόεδρος απάντησε σε σειρά ερωτήσεων που της έθεσε η 70χρονη παρουσιάστρια και οι οποίες αφορούσαν ζητήματα όπως η μετανάστευση, το κόστος ζωής, τις αμβλώσεις αλλά και την οπλοκατοχή – μείζον ζήτημα στις ΗΠΑ.

Jennifer Lopez endorses Kamala Harris for President at the Unite for America event hosted by Oprah Winfrey. pic.twitter.com/SRWEqDUhag — Jennifer Lopez Updates (@JLopezUpdate) September 20, 2024

«Αν κάποιος μπει στο σπίτι μου, θα τον πυροβολήσω»

Σε μια συγκινητική στιγμή η Χάρις πήρε αγκαλιά μια 15χρονη κοπέλα, τη Νάταλι Γκρίφιθ, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στις 4 Σεπτεμβρίου όταν ένας 14χρονος μαθητής άνοιξε πυρ στο σχολείο όπου φοιτά κοντά στην Ατλάντα, προκαλώντας τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων. Ωστόσο η υποψήφια των Δημοκρατικών δήλωσε ότι είναι και η ίδια κάτοχος όπλου, όπως και ο υποψήφιος του κόμματος για την αντιπροεδρία Τιμ Γουόλς.

«Αν κάποιος εισβάλει στο σπίτι μου, θα τον πυροβολήσω», τόνισε. Πρόσθεσε όμως γελώντας: «Μάλλον δεν έπρεπε να το έχω πει αυτό. Η ομάδα μου θα το ρυθμίσει αργότερα».

Vice President @KamalaHarris as she entered the stage for Oprah’s “Unite for America” special this evening. pic.twitter.com/PhuIqVN7LP — Cassie Semyon (@casssemyon) September 20, 2024

Ο Τραμπ δεν επιθυμεί να επιβληθούν αυστηροί περιορισμοί στην οπλοκατοχή, ενώ η Χάρις στηρίζει την απαγόρευση των επιθετικών τουφεκιών, την υιοθέτηση αυστηρότερων ελέγχων στο ιστορικό όσων αγοράζουν όπλα και νόμους που να προβλέπουν την αφαίρεση των όπλων από όσους έχουν κριθεί επικίνδυνοι.

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στη Γουίνφρι ότι στηρίζει τη Δεύτερη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, η οποία προστατεύει το δικαίωμα στην οπλοκατοχή.

Η Χάρις είχε αναφερθεί στο όπλο που έχει στην κατοχή της ήδη από το 2019, όταν ήταν γερουσιάστρια και ξανά στη διάρκεια του ντιμπέιτ με τον Τραμπ, σε μια προσπάθεια να προσελκύσει τους πιο συντηρητικούς ψηφοφόρους.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

