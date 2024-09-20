Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πυρηνική σύντηξη...η μορφή ενέργειας του μέλλοντος: Κίνα και ΗΠΑ δίνουν μάχη για την πρωτιά

Μια ελεγχόμενη αντίδραση σύντηξης απελευθερώνει περίπου τέσσερα εκατομμύρια φορές περισσότερη ενέργεια από την καύση άνθρακα, πετρελαίου ή φυσικού αερίου 

Πυρηνική σύντηξη

Η πολύβουη πόλη της Σαγκάης χαρακτηρίζεται από τα διάσημα σόου με φώτα, με τα οποία συνοδεύει τις εθνικές εορτές της. Πιο συγκεκριμένα, φωτίζει τους ουρανοξύστες της με εκθαμβωτικά χρώματα, σύμφωνα με το CNN.

Στη Σαγκάη είναι το μέρος όπου οι επιστήμονες δουλεύουν κάτω από την πίεση του χρόνου, τρέχοντας να προλάβουν την επόμενη μεγάλη παγκόσμια τεχνολογική εξέλιξη είτε πρόκειται για το ίντερνετ 6G είτε για εξελίξεις στον τομέα τεχνητής νοημοσύνης είτε για την επόμενη γενιά ρομποτικής.

Έτσι, εκεί σε ένα στενάκι στο κέντρο της πόλης που δεν το «βάζει το μάτι σου», εδράζεται μια μικρή start-up που λέγεται Energy Singularity και εργάζεται πάνω σε κάτι συναρπαστικό: την ενέργεια πυρηνικής ενέργειας.

Οι εταιρείες των ΗΠΑ και ειδικοί της βιομηχανίας έχουν αρχίσει να ανησυχούν ότι η Αμερική χάνει μέσα από τα χέρια της την επί δεκαετίες πρωτιά στον αγώνα της διαχείρισης αυτής της περίπου ανεξάντλητης μορφής καθαρής ενέργειας, καθώς νέες εταιρείες σύντηξης ξεφυτρώνουν σε όλη την Κίνα και το Πεκίνο ξεπερνά την Ουάσινγκτον DC.

Γιατί γίνεται μάχη για την πυρηνική σύντηξη;

Η πυρηνική σύντηξη, η διαδικασία που τροφοδοτεί τον ήλιο και άλλα αστέρια, είναι πολύ δύσκολο να αναπαραχθεί στη Γη. Πολλές χώρες έχουν επιτύχει αντιδράσεις σύντηξης, αλλά η διατήρησή τους για αρκετό καιρό ώστε να χρησιμοποιηθούν στον πραγματικό κόσμο παραμένει άπιαστη.

Το να δαμάσουν, επομένως, οι επιστήμονες την πυρηνική σύντηξη είναι μια δελεαστική προοπτική που υπόσχεται πλούτο και παγκόσμια επιρροή σε όποια χώρα το δαμάσει πρώτη.

Το έπαθλο αυτής της ενέργειας είναι η απόλυτη αποτελεσματικότητά της. Μια ελεγχόμενη αντίδραση σύντηξης απελευθερώνει περίπου τέσσερα εκατομμύρια φορές περισσότερη ενέργεια από την καύση άνθρακα, πετρελαίου ή φυσικού αερίου και τέσσερις φορές περισσότερη από τη σχάση, το είδος της πυρηνικής ενέργειας που χρησιμοποιείται σήμερα. Δεν θα αναπτυχθεί εγκαίρως για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής σε αυτήν την κρίσιμη δεκαετία, αλλά θα μπορούσε να είναι η λύση για τη μελλοντική υπερθέρμανση.

Οι Κινέζοι ποντάρουν σε αυτή τη μορφή ενέργειας 

Η κινεζική κυβέρνηση ρίχνει χρήματα στο εγχείρημα, τοποθετώντας περίπου 1 έως 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως στη σύντηξη, σύμφωνα με τον Jean Paul Allain, ο οποίος ηγείται του Γραφείου Επιστημών Ενέργειας Σύντηξης του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ. Συγκριτικά, η κυβέρνηση Μπάιντεν ξοδεύει περίπου 800 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

«Για μένα, αυτό που είναι πιο σημαντικό από τον αριθμό, είναι στην πραγματικότητα το πόσο γρήγορα το κάνουν αυτό», είπε ο Allain στο CNN.

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και στις δύο χώρες είναι αισιόδοξες, λέγοντας ότι μπορούν να αποκτήσουν ισχύ σύντηξης στο δίκτυο μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2030, παρά τις τεράστιες τεχνικές προκλήσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν.

Οι ΗΠΑ ήταν μεταξύ των πρώτων στον κόσμο που προχώρησαν στο φουτουριστικό gambit, δουλεύοντας σοβαρά στην έρευνα σύντηξης από τις αρχές της δεκαετίας του 1950. Η «επιδρομή» της Κίνας στη σύντηξη ήρθε αργότερα εκείνη τη δεκαετία. Πιο πρόσφατα, ο ρυθμός της έχει επιταχυνθεί: Από το 2015, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας σύντηξης της Κίνας έχουν αυξηθεί και πλέον έχει περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα, σύμφωνα με στοιχεία του κλάδου που δημοσιεύει η Nikkei.

Η Energy Singularity, η start-up στη Σαγκάη, είναι μόνο ένα παράδειγμα της ταχύτητας ενεργειών της Κίνας, οι οποίες αυξάνονται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: πυρηνικά πυρηνική ενέργεια Κίνα ΗΠΑ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
73 0 Bookmark