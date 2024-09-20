Η πολύβουη πόλη της Σαγκάης χαρακτηρίζεται από τα διάσημα σόου με φώτα, με τα οποία συνοδεύει τις εθνικές εορτές της. Πιο συγκεκριμένα, φωτίζει τους ουρανοξύστες της με εκθαμβωτικά χρώματα, σύμφωνα με το CNN.

Στη Σαγκάη είναι το μέρος όπου οι επιστήμονες δουλεύουν κάτω από την πίεση του χρόνου, τρέχοντας να προλάβουν την επόμενη μεγάλη παγκόσμια τεχνολογική εξέλιξη είτε πρόκειται για το ίντερνετ 6G είτε για εξελίξεις στον τομέα τεχνητής νοημοσύνης είτε για την επόμενη γενιά ρομποτικής.

Έτσι, εκεί σε ένα στενάκι στο κέντρο της πόλης που δεν το «βάζει το μάτι σου», εδράζεται μια μικρή start-up που λέγεται Energy Singularity και εργάζεται πάνω σε κάτι συναρπαστικό: την ενέργεια πυρηνικής ενέργειας.

Nuclear fusion offers a cleaner, safer alternative to nuclear fission pic.twitter.com/SEzhKN80F2 — Insider Tech (@TechInsider) October 1, 2022

Οι εταιρείες των ΗΠΑ και ειδικοί της βιομηχανίας έχουν αρχίσει να ανησυχούν ότι η Αμερική χάνει μέσα από τα χέρια της την επί δεκαετίες πρωτιά στον αγώνα της διαχείρισης αυτής της περίπου ανεξάντλητης μορφής καθαρής ενέργειας, καθώς νέες εταιρείες σύντηξης ξεφυτρώνουν σε όλη την Κίνα και το Πεκίνο ξεπερνά την Ουάσινγκτον DC.

Γιατί γίνεται μάχη για την πυρηνική σύντηξη;

Η πυρηνική σύντηξη, η διαδικασία που τροφοδοτεί τον ήλιο και άλλα αστέρια, είναι πολύ δύσκολο να αναπαραχθεί στη Γη. Πολλές χώρες έχουν επιτύχει αντιδράσεις σύντηξης, αλλά η διατήρησή τους για αρκετό καιρό ώστε να χρησιμοποιηθούν στον πραγματικό κόσμο παραμένει άπιαστη.

El objetivo de la fusión nuclear es reproducir en la Tierra lo que ocurre en las estrellas, como nuestro Sol: fusionar hidrógeno para generar enormes cantidades de energía limpia y barata. El problema es que el Sol lo consigue gracias a su enorme gravedad y sus 15 millones de ºC. pic.twitter.com/x2WERVsyZw — Operador Nuclear (@OperadorNuclear) December 13, 2022

Το να δαμάσουν, επομένως, οι επιστήμονες την πυρηνική σύντηξη είναι μια δελεαστική προοπτική που υπόσχεται πλούτο και παγκόσμια επιρροή σε όποια χώρα το δαμάσει πρώτη.

Το έπαθλο αυτής της ενέργειας είναι η απόλυτη αποτελεσματικότητά της. Μια ελεγχόμενη αντίδραση σύντηξης απελευθερώνει περίπου τέσσερα εκατομμύρια φορές περισσότερη ενέργεια από την καύση άνθρακα, πετρελαίου ή φυσικού αερίου και τέσσερις φορές περισσότερη από τη σχάση, το είδος της πυρηνικής ενέργειας που χρησιμοποιείται σήμερα. Δεν θα αναπτυχθεί εγκαίρως για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής σε αυτήν την κρίσιμη δεκαετία, αλλά θα μπορούσε να είναι η λύση για τη μελλοντική υπερθέρμανση.

Οι Κινέζοι ποντάρουν σε αυτή τη μορφή ενέργειας

Η κινεζική κυβέρνηση ρίχνει χρήματα στο εγχείρημα, τοποθετώντας περίπου 1 έως 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως στη σύντηξη, σύμφωνα με τον Jean Paul Allain, ο οποίος ηγείται του Γραφείου Επιστημών Ενέργειας Σύντηξης του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ. Συγκριτικά, η κυβέρνηση Μπάιντεν ξοδεύει περίπου 800 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

The ultimate construction project. Teams from 35 nations are coming together @iterorg to build the largest nuclear fusion reactor ever conceived, a machine that could quite literally change the world.



See how tools from @procoretech are helping it happen 👉… pic.twitter.com/jm7F9IYnsY — The B1M (@TheB1M) September 16, 2024

«Για μένα, αυτό που είναι πιο σημαντικό από τον αριθμό, είναι στην πραγματικότητα το πόσο γρήγορα το κάνουν αυτό», είπε ο Allain στο CNN.

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και στις δύο χώρες είναι αισιόδοξες, λέγοντας ότι μπορούν να αποκτήσουν ισχύ σύντηξης στο δίκτυο μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2030, παρά τις τεράστιες τεχνικές προκλήσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν.

Οι ΗΠΑ ήταν μεταξύ των πρώτων στον κόσμο που προχώρησαν στο φουτουριστικό gambit, δουλεύοντας σοβαρά στην έρευνα σύντηξης από τις αρχές της δεκαετίας του 1950. Η «επιδρομή» της Κίνας στη σύντηξη ήρθε αργότερα εκείνη τη δεκαετία. Πιο πρόσφατα, ο ρυθμός της έχει επιταχυνθεί: Από το 2015, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας σύντηξης της Κίνας έχουν αυξηθεί και πλέον έχει περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα, σύμφωνα με στοιχεία του κλάδου που δημοσιεύει η Nikkei.

Η Energy Singularity, η start-up στη Σαγκάη, είναι μόνο ένα παράδειγμα της ταχύτητας ενεργειών της Κίνας, οι οποίες αυξάνονται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.