Σκηνές χάους στον Λίβανο - Λάδι στη φωτιά του πολέμου ρίχνει το Ισραήλ

Της Αθηνάς Παπακώστα

Ο φόβος κυριεύει τον Λίβανο. Νέες σκηνές χάους και πανικού εκτυλίχθηκαν στη χώρα, καθώς ένα νέο κύμα εκρήξεων σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης. Αυτή τη φορά εξερράγησαν οι φορητοί ασύρματοι μελών της Χεζμπολάχ. Μία ημέρα πριν είχαν εκραγεί σχεδόν ταυτόχρονα οι βομβητές τους. Οι εκρήξεις αυτές σημειώθηκαν ακόμη και στη γειτονική Συρία.

Από το νέο κύμα εκρήξεων 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 450 τραυματίστηκαν σε όλο το Λίβανο, επιτείνοντας ακόμη περισσότερο την ατμόσφαιρα ανησυχίας για το ξέσπασμα πολέμου με το Ισραήλ.

Η υποστηριζόμενη από το Ιράν σιιτική οργάνωση ταπεινώνεται. 24 ώρες ήταν αρκετές για να φαντάζει ανήμπορη να προστατεύσει την ίδια και τα μέλη της.

Εμπνευστής και εκτελεστής των άνευ προηγουμένου επιθέσεων -χωρίς την παραμικρή αμφιβολία τόσο για τη Χεζμπολάχ όσο και για τους λοιπούς παίχτες στην περιοχή- είναι το Ισραήλ, το οποίο, όπως συνηθίζει, ούτε έχει επιβεβαιώσει και ούτε έχει διαψεύσει την εμπλοκή του.

Ολόκληρη η περιοχή μοιάζει να χορεύει, όπως γράφει η βρετανική The Guardian, στο χείλος της αβύσσου. Τι σημαίνουν αυτές οι επιθέσεις; Γιατί συμβαίνουν τώρα; Είναι μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου; Εάν ναι, ποιος είναι ο στόχος του; Μήπως αποτελούν πρελούδιο ενός ολοκληρωτικού πολέμου ή μήπως όχι;

Για το Ισραήλ έχει πια αρχίσει μία «νέα φάση στον πόλεμο» και το «κέντρο βάρους» αυτού μετατοπίζεται προς τον βορρά, εκεί δηλαδή όπου συνορεύει με τον Λίβανο. Γι΄ αυτό και εκτρέπει «δυνάμεις, πόρους και ενέργεια» βόρεια.

Ειδικότερα, πληροφορίες που μεταδίδουν τόσο τα ισραηλινά όσο και διεθνή Μέσα Ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις μετέφεραν την 98η μεραρχία από τη Λωρίδα της Γάζας στον βορρά ενισχύοντας την 36η μεραρχία η οποία βρίσκεται ήδη στα σύνορα με τον Λίβανο. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του διάρκειας μερικών δευτερολέπτων αρκέστηκε να υπογραμμίσει ξανά ότι «θα δώσουμε τη δυνατότητα στους πολίτες στο βόρειο Ισραήλ να επιστρέψουν σπίτια τους με ασφάλεια».

Η Χεζμπολάχ, από την πλευρά της, μετά τις πρωτοφανείς επιθέσεις των τελευταίων ημερών ορκίζεται εκδίκηση.

Μία πρώτη γεύση για το ποια απάντηση θα επιλέξει να δώσει ενδέχεται να λάβουμε σήμερα το απόγευμα, όταν ο ηγέτης της, Χασάν Νασράλα θα απευθύνει διάγγελμα.

Αναλυτές εξηγούν πως ο αρχηγός της σιιτικής οργάνωσης βρίσκεται υπό πίεση. Πρέπει, αναφέρουν, να (απο)δείξει πως είναι σε θέση να φέρει πίσω μία νίκη δικής του… υπογραφής.

Μέχρι σήμερα η Χεζμπολάχ έχει αποφύγει μία ολομέτωπη σύγκρουση. Ακόμη και η επίθεση ευρείας κλίμακας κατά ισραηλινών στρατιωτικών στόχων, με τη χρήση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και εκατοντάδων ρουκετών ως απάντηση για την εξόντωση του υψηλόβαθμου διοικητή της οργάνωσης Φουάντ Σουκρ στη Βηρυτό τον περασμένο Ιούλιο άργησε έναν μήνα και έμοιασε, τελικά, να έχει περισσότερο «επικοινωνιακό» χαρακτήρα.

Σήμερα όμως έχει δεχθεί ένα σημαντικό ψυχολογικό πλήγμα. Πώς θα επιλέξει να απαντήσει; Και άραγε θα προλάβει (;) αφού ειδικοί σε θέματα πολέμου δεν αποκλείουν το Ισραήλ να μην αργήσει να εκμεταλλευτεί περαιτέρω το χάος που έχει προκληθεί στο εσωτερικό της σιιτικής οργάνωσης τώρα που το δίκτυο επικοινωνίας της κατέρρευσε.

Πηγή: skai.gr

