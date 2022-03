Συνεχίζει να προκαλεί ο Έλον Μασκ τον Πούτιν σε μονομαχία σε νέα του ανάρτηση στο Twitter.

Ο ιδρυτής της Tesla ανήρτησε μια φωτογραφία με τον ίδιο και τον Ρώσο πρόεδρο στην οποία γράφει «Διαλέξτε μαχητή».

I see you are a tough negotiator!



Ok, you can have 10% more pay per view money. pic.twitter.com/Nrbkz9IsTP