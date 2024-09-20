Στον εισαγγελέα οδηγείται, 55χρονος Έλληνας κάτοικος Χανίων, με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, χθες, ο συγκεκριμένος άνδρας, διαπληκτίστηκε έντονα με τη σύζυγό του, πολίτη Γεωργίας, 51 ετών και τον γιο της από τον πρώτο της γάμο ηλικίας 21 ετών.

Ο 55χρονος φέρεται να προκάλεσε ζημιές στο σπίτι σπάζοντας αντικείμενα ενώ στη συνέχεια μάζεψε ρούχα και πράγματα του 21χρονου στα οποία έβαλε φωτιά στην αυλή του σπιτιού που βρίσκεται σε χωριό του δήμου Αποκόρωνα.

Η φωτιά έσβησε αμέσως, ο άνδρας συνελήφθη και οδηγείται στον εισαγγελέα.

Η γυναίκα ζήτησε panic button να της χορηγηθεί από την ΕΛΑΣ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

