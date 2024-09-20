ΤτΕ: Μειωμένα τα ταξιδιωτικά έσοδα στην καρδιά του φετινού καλοκαιριού

Πρώτη «σφαλιάρα» στα έσοδα από τουρισμό τον Ιούλιο.

Στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας δείχνουν μειωμένες εισπράξεις κατά 177 εκατ. ευρώ στην καρδιά του καλοκαιριού έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2023 με τα έσοδα στα 4,031 δισ. ευρώ, έναντι 4,208 δισ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα.

Τον Ιούλιο οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 4,1%, ενώ οι σχετικές εισπράξεις μειώθηκαν κατά 4,2%.

Στο επτάμηνο πάντως τα έσοδα εμφανίζουν αύξηση κατά περίπου 600 εκατ. ευρώ στα 10,952 δισ. ευρώ.

