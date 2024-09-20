Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Μια χερσαία εισβολή ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στον Λίβανο θα οδηγούσε σε «αποκάλυψη» και πλήρη περιφερειακή πολεμική σύρραξη, προειδοποίησε ο πρέσβης του Λιβάνου στο Ηνωμένο Βασίλειο Ραμί Μορτάντα με συνέντευξη στους Times.

O Λιβανέζος διπλωμάτης πρόσθεσε ότι σε ένα τέτοιο σενάριο θα δημιουργούνταν επίσης μια νέα γενιά ριζοσπαστικοποιημένων νέων στην Ευρώπη.

Είπε δε πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του, που έχουν εκπαιδευθεί από τους Βρετανούς, δε θα μείνουν αδρανείς σε περίπτωση χερσαίας εισβολής ή σφοδρών αεροπορικών επιθέσεων από το Ισραήλ.

Όπως σημείωσε ο κ. Μορτάντα, ολόκληρη η Μέση Ανατολή βρίσκεται σε «επικίνδυνο μονοπάτι», με υπαρκτή την προοπτική ανάμειξης στον πόλεμο του Ιράν και των όμορων ενόπλων οργανώσεων σε Υεμένη, Ιράκ και Συρία.

Κάλεσε δε το Ισραήλ να πάρει τα διδάγματα της ιστορίας και των «ταπεινωτικών» ηττών του τις φορές που δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει τη Χεζμπολάχ. Εκτίμησε πάντως ότι τον Νετανιάχου τον συμφέρει η κλιμάκωση του πολέμου λόγω των αμφισβητήσεων που αντιμετωπίζει στη χώρα του.

Πηγή: skai.gr

