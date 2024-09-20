Λογαριασμός
Οι αναμετρήσεις της Super League 2 - Ζωντανά και αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ

Σέντρα στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ με τον αγώνα ΑΕΛ – ΚΑΒΑΛΑ, το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου στις 15.00

Super League 2

Τα δικαιώματα μιας ακόμη σημαντικής αθλητικής διοργάνωση εξασφάλισε ο ΣΚΑΪ για τους τηλεθεατές του. Από το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου, και κάθε Σάββατο και Κυριακή, οι φίλαθλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου μπορούν να παρακολουθούν τους αγώνες της Super League 2 ζωντανά και αποκλειστικά από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τον ΣΚΑΪ HYBRID και το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr.

Δείτε το trailer

Σέντρα στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ με τον αγώνα ΑΕΛ – ΚΑΒΑΛΑ, το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου στις 15.00, ενώ την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου στις 12.00 θα μεταδοθεί η αναμέτρηση ΧΑΝΙΑ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ Π.Σ.

Η μετάδοση των αγώνων της Super League 2 έρχεται να πλαισιώσει το Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, τις εκπομπές Monobala και Η Δίκη στον ΣΚΑΪ και να εμπλουτίσει το αθλητικό πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Αναλυτικά οι αγώνες για την 1η αγωνιστική:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ – ΑΕΚ Β’

17.00

MONOBALA.GR

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΕΛ - ΚΑΒΑΛΑ

15.00

ΣΚΑΪ TV

ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΧΑΝΙΑ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ

12.00

ΣΚΑΪ TV

ΠΑΟΚ Β’ – ΗΡΑΚΛΗΣ

17.00

ΣΚΑΪ HYBRID

skai.gr/tv/sports

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΣΤΕΡΑΣ Β’ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

17.30

MONOBALA.GR
           

 

