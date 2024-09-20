Οι αναμετρήσεις της Super League 2 - Ζωντανά και αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ

Τα δικαιώματα μιας ακόμη σημαντικής αθλητικής διοργάνωση εξασφάλισε ο ΣΚΑΪ για τους τηλεθεατές του. Από το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου, και κάθε Σάββατο και Κυριακή, οι φίλαθλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου μπορούν να παρακολουθούν τους αγώνες της Super League 2 ζωντανά και αποκλειστικά από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τον ΣΚΑΪ HYBRID και το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr.

Σέντρα στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ με τον αγώνα ΑΕΛ – ΚΑΒΑΛΑ, το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου στις 15.00, ενώ την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου στις 12.00 θα μεταδοθεί η αναμέτρηση ΧΑΝΙΑ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ Π.Σ.

Η μετάδοση των αγώνων της Super League 2 έρχεται να πλαισιώσει το Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, τις εκπομπές Monobala και Η Δίκη στον ΣΚΑΪ και να εμπλουτίσει το αθλητικό πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Αναλυτικά οι αγώνες για την 1η αγωνιστική:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ – ΑΕΚ Β’ 17.00 MONOBALA.GR ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΕΛ - ΚΑΒΑΛΑ 15.00 ΣΚΑΪ TV ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΧΑΝΙΑ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ 12.00 ΣΚΑΪ TV ΠΑΟΚ Β’ – ΗΡΑΚΛΗΣ 17.00 ΣΚΑΪ HYBRID skai.gr/tv/sports ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΣΤΕΡΑΣ Β’ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 17.30 MONOBALA.GR

