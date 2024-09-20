Οι αναμετρήσεις της Super League 2 - Ζωντανά και αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ

Τα δικαιώματα μιας ακόμη σημαντικής αθλητικής διοργάνωση εξασφάλισε ο ΣΚΑΪ για τους τηλεθεατές του. Από το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου, και κάθε Σάββατο και Κυριακή, οι φίλαθλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου μπορούν να παρακολουθούν τους αγώνες της Super League 2 ζωντανά και αποκλειστικά από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τον ΣΚΑΪ HYBRID και το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr.
Δείτε το trailer
Σέντρα στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ με τον αγώνα ΑΕΛ – ΚΑΒΑΛΑ, το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου στις 15.00, ενώ την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου στις 12.00 θα μεταδοθεί η αναμέτρηση ΧΑΝΙΑ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ Π.Σ.
Η μετάδοση των αγώνων της Super League 2 έρχεται να πλαισιώσει το Γαλλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, τις εκπομπές Monobala και Η Δίκη στον ΣΚΑΪ και να εμπλουτίσει το αθλητικό πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.
Αναλυτικά οι αγώνες για την 1η αγωνιστική:
|
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
|
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ – ΑΕΚ Β’
|
17.00
|
MONOBALA.GR
|
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
|
ΑΕΛ - ΚΑΒΑΛΑ
|
15.00
|
ΣΚΑΪ TV
|
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
|
ΧΑΝΙΑ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ
|
12.00
|
ΣΚΑΪ TV
|
ΠΑΟΚ Β’ – ΗΡΑΚΛΗΣ
|
17.00
|
ΣΚΑΪ HYBRID
|
skai.gr/tv/sports
|
ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
|
ΑΣΤΕΡΑΣ Β’ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
|
17.30
|
MONOBALA.GR
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.