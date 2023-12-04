Γαλλία: Ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι στο Παρίσι είχε ορκιστεί πίστη στην οργάνωση Ισλαμικό Κράτος

Ο ισλαμιστής εξτρεμιστής που σκότωσε έναν νεαρό Γερμανοφιλιπινέζο τουρίστα και τραυμάτισε άλλους δύο ανθρώπους κοντά στον Πύργο του Άιφελ αργά το βράδυ του Σαββάτου ορκίστηκε πίστη στην οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, σύμφωνα με βίντεο που ανάρτησε στο διαδίκτυο, πριν περάσει στη δράση, ανακοίνωσε σήμερα ο εισαγγελέας της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας.

Μιλώντας στα αραβικά στο βίντεο αυτό, ο 26χρονος Γαλλοϊρανός Αρμάν Ρατζαμπούρ-Μιγιαντοάμπ εξέφραζε "την υποστήριξή του στους τζιχαντιστές που δρουν σε διάφορες περιοχές", δήλωσε ο Ζαν Φρανσουά Ρικάρ σε συνέντευξη Τύπου.

"Αυτό το βίντεο δημοσιεύτηκε συγκεκριμένα στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter)", τον οποίο άνοιξε στις αρχές Οκτωβρίου και περιείχε "πολλές δημοσιεύσεις για τη Χαμάς, τη Γάζα και γενικότερα την Παλαιστίνη", σύμφωνα με τον δικαστή.

Η μητέρα του ισλαμιστή είχε εκφράσει στα τέλη Οκτωβρίου την ανησυχία της για τη συμπεριφορά του γιου της, δήλωσε ο εισαγγελέας.

Η μητέρα του είχε δηλώσει στην αστυνομία ότι ανησυχούσε για τον γιο της που "είχε κλειστεί στον εαυτό του", ανέφερε ο Ζαν Φρανσουά Ρικάρ στη συνέντευξη Τύπου.

"Προερχόμενος από μια οικογένεια χωρίς καμία θρησκευτική προσκόλληση", ο Αρμάν Ρατζαμπούρ-Μιγιαντοάμπ ασπάστηκε το Ισλάμ στα 18 του και "πολύ γρήγορα ασπάστηκε την τζιχαντιστική ιδεολογία".

Έχοντας φάκελο στις αρχές για ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση, καταδικάστηκε το 2018 σε πέντε χρόνια φυλάκιση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό την προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας, για ένα σχέδιο βίαιης δράσης το 2016 στην επιχειρηματική συνοικία Λα Ντεφάνς, δυτικά του Παρισιού.

Τελών υπό κράτηση από την αστυνομία στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, είχε δηλώσει ότι "ριζοσπαστικοποιήθηκε και αυτο-αποριζοσπαστικοποιήθηκε", σύμφωνα με μια απόφαση, που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Είχε "δημιουργήσει δεσμούς με άτομα αυστηρά προσηλωμένα στην τζιχαντιστική ιδεολογία", αλλά χωρίς αυτές οι επαφές να είναι λειτουργικές για την προετοιμασία επιθέσεων, τόνισε ο Ρικάρ.

Όμως, μετά "την επαφή που είχε μέσω των κοινωνικών δικτύων με τον μέλλοντα δράστη της δολοφονίας του Σαμουέλ Πατί" (του καθηγητή που δολοφονήθηκε τον Οκτώβριο του 2020) και "την εξέλιξη ορισμένων ψυχιατρικών διαταραχών", η Εθνική Αντιτρομοκρατική Εισαγγελία (PNAT) είχε "αποκτήσει αύξηση των υποχρεώσεων στις οποίες υπόκειτο το άτομο" και ειδικότερα "μια εντολή για περίθαλψη".

Αυτή η δικαστική παρακολούθηση έληγε στις 26 Απριλίου 2023, με μια υποστήριξη που παρείχαν στη συνέχεια οι υπηρεσίες πληροφοριών.

Στις αρχές Οκτωβρίου 2023, ο Αρμάν Ρατζαμπούρ-Μιγιαντοάμπ δημιούργησε έναν λογαριασμό στην πλατφόρμα X, ο οποίος περιείχε "πολλές δημοσιεύσεις για τη Χαμάς, τη Γάζα και γενικότερα την Παλαιστίνη", σύμφωνα με τον δικαστή.

Πριν περάσει στη δράση το Σάββατο, ορκίστηκε πίστη στην οργάνωση Ισλαμικό Κράτος σε ένα βίντεο που ανάρτησε σε αυτόν τον λογαριασμό και όπου παρείχε "την υποστήριξή του στους τζιχαντιστές που δρουν σε διάφορες περιοχές".

"Η δημιουργία αυτού του λογαριασμού στο Χ και μετά η ανησυχία της μητέρας του τον ίδιο μήνα μπορούν προκαλέσουν ερωτήματα για μια ενέργεια που προετοιμαζόταν εδώ και αρκετές εβδομάδες", ανέφερε μια πηγή με γνώση της υπόθεσης.

Καθώς ο δράστης και τρία μέλη της οικογένειάς του ή του περιβάλλοντός του ήταν υπό κράτηση το απόγευμα της Κυριακής, οι ανακριτές προσπαθούν να εξακριβώσουν την ημερομηνία αγοράς των όπλων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

