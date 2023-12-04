Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον δέκα αγνοούνται ύστερα από κατολίσθηση που προκλήθηκε από τις καταρρακτώδεις βροχές στην νήσο Σουμάτρα της Ινδονησίας, ανακοίνωσαν σήμερα διασώστες.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις στο βόρειο τμήμα της Σουμάτρα προκάλεσαν πλημμύρες και κατολίσθηση που παρέσυρε δεκάδες σπίτια και κατέστρεψε ξενοδοχείο σε χωριό κοντά στην λίμνη Τόμπα.

Μια 78χρονη έχασε τη ζωή της την Παρασκευή το βράδυ και μια σορός βρέθηκε σήμερα στις επιχειρήσεις ερευνών για τον εντοπισμό αγνοουμένων, διευκρίνισε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής των συνεργείων διάσωσης Μπουντιόνο, ο οποίος όπως πολλοί Ινδονήσιοι έχει μόνο όνομα.

Μεταξύ των δέκα ανθρώπων των οποίων η τύχη εξακολουθούσε σήμερα να αγνοείται, βρίσκονται παιδιά 6 και 8 ετών.

Τα συνεργεία διάσωσης διεξάγουν έρευνες στη λίμνη με πολλά σκάφη και δύτες που αναζητούν τους αγνοούμενους, ενώ έρευνες γίνονται και στην ξηρά γύρω από την Τόμπα, σημείωσε.

Αυτοί χρησιμοποιούν ηχοεντοπιστή (σόναρ), φοβούμενοι ότι σοροί μπορεί να έχουν παρασυρθεί μέσα στα νερά της Τόμπα, η οποία είναι η μεγαλύτερη ηφαιστειακή λίμνη στον κόσμο, διευκρίνισε ο αξιωματούχος.

Περίπου 140 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το χωριό, σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία ερευνών και διάσωσης.

Η Ινδονησία είναι επιρρεπής σε κατολισθήσεις την περίοδο των βροχών και το πρόβλημα επιδεινώθηκε από την αποψίλωση των δασών και τις παρατεταμένες καταρρακτώδεις βροχές που προκαλούν πλημμύρες σε ορισμένες περιοχές του αρχιπελάγους.

Τον Μάρτιο, κατολίσθηση σε απομονωμένο νησί της χώρας, η οποία προκλήθηκε από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους, ενώ σπίτια και ερείπια θάφτηκαν στη λάσπη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

