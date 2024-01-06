Ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποιεί ότι η Τεχεράνη θα πλήξει τους εχθρούς της είτε βρίσκονται κοντά είτε μακριά

Ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράν, Χοσεΐν Σαλαμί, δεσμεύθηκε σήμερα να πλήξει τους εχθρούς της χώρας όπου κι αν βρίσκονται, καθώς η ένταση οξύνεται σε βασικές θαλάσσιες οδούς στις οποίες σύμμαχοι της Τεχεράνης επιτίθενται σε πλοία.

«Σήμερα βρισκόμαστε σε ανοικτή μάχη με τον εχθρό», δήλωσε ο Σαλαμί στη διάρκεια τελετής στην παράκτια πόλη Μπαντάρ Αμπάς στο νότιο Ιράν, όπου το Πολεμικό Ναυτικό της χώρας παρουσίασε ένα νέο πλοίο, το Abu Mahdi, και 100 εκτοξευτήρες ρουκετών.

Το πλοίο πήρε το όνομά του από τον Αμπού Μάχντι αλ Μουχάντις, τον διοικητή των ιρακινών Χασντ αλ Σάαμπι (Μονάδων Λαϊκής Κινητοποίησης) που σκοτώθηκε μαζί με τον Ιρανό στρατηγό Κασέμ Σολεϊμανί επικεφαλής της Δύναμης Κοντς του επίλεκτου σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, σε αμερικανικό πλήγμα στο αεροδρόμιο της Βαγδάτης το 2020.

Ο Σαλαμί δεν κατονόμασε τον εχθρό, την ώρα που μαίνεται ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδας της Γάζας, ενώ οι σιίτες αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που πρόσκεινται στο Ιράν, έχουν εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα σε ένδειξη υποστήριξης προς τους Παλαιστίνιους.

Είκοσι δύο χώρες υπό τις ΗΠΑ έχουν συμφωνήσει να συμμετάσχουν σε συνασπισμό προκειμένου να υπερασπιστούν τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Εξάλλου μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες αποφεύγουν την Ερυθρά Θάλασσα και δεν περνούν από τη διώρυγα του Σουέζ, από όπου διέρχεται περίπου το 12% του παγκόσμιου εμπορίου, προτιμώντας τη μεγαλύτερη και πιο κοστοβόρα διαδρομή από το ακρωτήρι της Καλής Ελπίδας στη Νότια Αφρική.

«Πρέπει να υπερασπιστούμε τα εθνικά συμφέροντά μας όπου κι αν εκτείνονται», υπογράμμισε ο Σαλαμί στην ομιλία του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

«Θα πλήξουμε τον εχθρό που βρίσκεται κοντά και μακριά. Θα πρέπει να παραμείνει μακριά από αυτή τη θάλασσα», πρόσθεσε.

Το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν, σημείωσε ο ίδιος, έχει κάνει «ένα καταπληκτικό άλμα στις αμυντικές και επιθετικές του ικανότητες» και είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες ναυτικές δυνάμεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

