Ιράν: Δημιούργημα των ΗΠΑ και του ισραηλινού καθεστώτος το Ισλαμικό Κράτος, το είπε και… ο Τραμπ 

Ο Ιρανός ιερωμένος Αχμάντ Χαταμί, επέκρινε τις ΗΠΑ και το ισραηλινό καθεστώς για τη δημιουργία και την υποστήριξη του Daesh (Ισραηλινό Κράτος - ISIS), της τρομοκρατικής ομάδας που ανέλαβε την ευθύνη για τις πολύνεκρες τρομοκρατικές επιθέσεις στην ιρανική πόλη Κερμάν.



Απευθυνόμενος στους πιστούς στην Τεχεράνη την Παρασκευή, ο Χαταμί υποστήριξε ότι το Daesh δημιουργήθηκε από τις ΗΠΑ. Έκανε το σχόλιο αναφερόμενος σε μια προεκλογική ομιλία του τέως προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ το 2016, οπότε κατηγόρησε τον προκάτοχό του (Ομπάμα) ότι συνίδρυσε την τρομοκρατική ομάδα.

Πηγή: skai.gr

Ο Αγιατολάχ Χαταμί δήλωσε δε ότι το Daesh έχει υποστηριχθεί και από το ισραηλινό καθεστώς, αναφέροντας ότι μέλη των τρομοκρατικών ομάδων μεταφέρθηκαν σε ισραηλινά νοσοκομεία όταν τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια μαχών με τις κυβερνητικές δυνάμεις στο Ιράκ και τη Συρία.Τα σχόλια του ανώτατου κληρικού ήρθαν μια ημέραγια τις δύο εκρήξεις της Τετάρτης στη νοτιοανατολική πόλη Κερμάν του Ιράν.Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν στις εκρήξεις που συνέβησαν κατά τη διάρκεια τελετής για τον εορτασμό της τέταρτης επετείου της δολοφονίας του ανώτατου διοικητή του Ιράν, στρατηγού Κασέμ Σουλεϊμανί, ο οποίος, έχασε τη ζωή του σε επίθεση αμερικανικού drone κοντά στη Βαγδάτη, στις 3 Ιανουαρίου 2020.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.