Ξεπέρασαν τους 100 οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την Πρωτοχρονιά την Ιαπωνία, ενώ περισσότεροι από 200 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Ο σεισμός μεγέθους 7,6 βαθμών που έπληξε τις δυτικές ακτές της Ιαπωνίας προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε πολλές υποδομές, ενώ 23.000 σπίτια παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό στην επαρχία Χοκουρίκου.

Η αναζήτηση επιζώντων στα συντρίμμια των κατεστραμμένων κτιρίων συνεχίζεται για έκτη ημέρα και περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι που έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους περιμένουν βοήθεια.

Δεκαέξι νέοι θάνατοι επιβεβαιώθηκαν στις πόλεις Ουατζίμα και Αναμίζου σήμερα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών από τον σεισμό σε 110, μετέδωσε το πρακτορείο Kyodo επικαλούμενο την τοπική αυτοδιοίκηση της περιφέρειας Ισικάουα και άλλες πηγές.

Πρόκειται για τον φονικότερο σεισμό που έχει πλήξει την Ιαπωνία, μετά από αυτόν που σημειώθηκε το 2016 στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας και προκάλεσε τον θάνατο 276 ανθρώπων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

