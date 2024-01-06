Σχεδόν τρεις μήνες έπειτα από το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Χαμάς, επικράτησε κλίμα μεγάλης έντασης ανάμεσα στον αρχηγό του ισραηλινού γενικού επιτελείου στρατηγό Χερτσί Χαλεβί και ακροδεξιούς υπουργούς κατά τη διάρκεια ευρείας σύσκεψης της κυβέρνησης του Ισραήλ προχθές Πέμπτη, κατά δημοσιεύματα στον ισραηλινό Τύπο.

Οι υπουργοί καταφέρθηκαν με σφοδρότητα εναντίον του στρατηγού επειδή ανακοίνωσε ότι θα συστήσει επιτροπή που θα διενεργήσει έρευνα για τα σφάλματα του στρατού που επέτρεψαν να γίνει η αιφνιδιαστική, άνευ προηγουμένου επίθεση του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου.

Η συνεδρίαση, αργά το βράδυ, κατέληξε σε «φωνασκίες» με συμμετέχοντες να «λογοφέρνουν», μετέδωσαν ισραηλινά ΜΜΕ χθες.

Σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Kan, πηγή του που συμμετείχε στη συνάντηση περιέγραψε πως επικράτησε «απόλυτη αναρχία».

Τελικά, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου διέκοψε τη συνεδρίαση, στην οποία υποτίθεται πως θα εξεταζόταν το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας μετά τον πόλεμο, καθώς αξιωματικοί αποχώρησαν εξοργισμένοι, σύμφωνα με δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης, που δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα.

Ο στρατηγός Χαλεβί δέχθηκε σφοδρές φραστικές επιθέσεις επί προσωπικού. Ακροδεξιά μέλη της κυβέρνησης επέκριναν τη χρονική στιγμή που επελέγη για να αναγγελθεί η έρευνα, καθώς ακόμη ο πόλεμος βρίσκεται σε εξέλιξη. Έντονες επικρίσεις προκάλεσε επίσης η επιλογή του προσώπου που θα ηγηθεί της έρευνας, του πρώην υπουργού Άμυνας Σαούλ Μοφάζ.

Όταν ήταν υπουργός Άμυνας, ο κ. Μοφάζ είχε επιβλέψει την απόσυρση του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας το 2005. Τουλάχιστον δύο υπουργοί της σημερινής κυβέρνησης, που ανήκουν στην άκρα δεξιά, τάσσονται υπέρ της δημιουργίας νέων εβραϊκών στον παλαιστινιακό θύλακο και στον εκτοπισμό —την ενθάρρυνση να «μεταναστεύσει», όπως το θέτουν— του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού του.

Ο στρατός τάσσεται υπέρ της έρευνας για τα λάθη που κατέστησαν δυνατή την επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου.

Το να διενεργηθεί έρευνα για τα σφάλματα των ενόπλων δυνάμεων σε αυτή την υπόθεση, όπως και σε άλλες, είναι το σωστό, ανέφερε ο εκπρόσωπος του στρατού Ντανιέλ Χαγκαρί χθες Παρασκευή το βράδυ. Ο στρατός πρέπει να μαθαίνει από τα λάθη του, εξήγησε.

Η έρευνα ακόμη σχεδιάζεται, δεν έχει αρχίσει, τόνισε. Λέγεται πως θα είναι εσωτερική έρευνα, στην οποία θα κληθούν να δώσουν απαντήσεις και πρώην αξιωματούχοι. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του στρατού Χαγκαρί, το πόρισμα της έρευνας θα δοθεί στη δημοσιότητα.

Προχθές Πέμπτη, ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ απέρριψε την «παρουσία ισραηλινών πολιτών στη Λωρίδα της Γάζας» μετά το τέλος του πολέμου.

Ο Μπένι Γκαντς, μέλος της κυβέρνησης πολέμου του Ισραήλ —και πρώην αρχηγός του γενικού επιτελείου και ο ίδιος—, φέρεται να κατηγόρησε τον πρωθυπουργό Νετανιάχου για την «επίθεση με πολιτικά κίνητρα» αυτή, «εν μέσω του πολέμου», τονίζοντας πως δεν έχει ξαναδεί ποτέ τέτοιες συμπεριφορές σε συνεδρίαση υπουργικού συμβουλίου.

Το κόμμα Λικούντ του κ. Νετανιάχου απέρριψε την κριτική του.

Εξάλλου ο κ. Γκαντς, το κόμμα του οποίου θα αναδεικνυόταν με διαφορά πρώτο αν γίνονταν εκλογές το τρέχον διάστημα, κατά δημοσκοπήσεις, υπερασπίστηκε την απόφαση του στρατηγού Χαλεβί να ονομάσει επιτροπή, σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ. Ανέφερε πως πρόκειται για σωστή πρωτοβουλία, καλή εξέλιξη και τόνισε πως είναι καθήκον του αρχηγού του γενικού επιτελείου να αναζητήσει ευθύνες μετά την καταστροφή της 7ης Οκτωβρίου.

Η εφημερίδα Times of Israel εικάζει πως η εξέταση από τον στρατό των σφαλμάτων και των παραλείψεών του θα μπορούσε να θέσει υπό πίεση την κυβέρνηση να ερευνήσει τα δικά της λάθη σε αυτή την υπόθεση, κάτι που εκτίμησε πως μπορεί να ήταν ανάμεσα στα ελατήρια των επιθέσεων των υπουργών.

Ο κ. Νετανιάχου, ο οποίος αναμένεται να δικαστεί για τρεις υποθέσεις διαφθοράς εδώ και χρόνια, δεν θέλει να διενεργηθεί τέτοια έρευνα παρά μετά το τέλος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Επικριτές του δεξιού πρωθυπουργού θεωρούν πωςε πρόθεσή του είναι ο πόλεμος να τραβήξει σε μάκρος, ώστε να παραμείνει στην εξουσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

