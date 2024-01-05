Οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν 11 άτομα για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι εμπλέκονται στις δύο πολύνεκρες βομβιστικές επιθέσεις που είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν σχεδόν 100 άνθρωποι κατά τη διάρκεια μιας τελετής στη μνήμη του στρατηγού Κασέμ Σολεϊμανί.

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για τις πολύνεκρες εκρήξεις που σημειώθηκαν την Τετάρτη στην πόλη Κερμάν του νοτιοανατολικού Ιράν.

Το υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν ανέφερε σήμερα Παρασκευή ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας συνέλαβαν δύο άτομα στην Κερμάν που παρείχαν υποστήριξη σε δύο βομβιστές αυτοκτονίας. Άλλοι εννέα ύποπτοι συνελήφθησαν σε άλλες περιοχές του Ιράν.

Οι επιθέσεις στην Κερμάν ήταν οι χειρότερες που έχουν σημειωθεί στο Ιράν μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979. Ο ένας από τους βομβιστές ήταν Τατζίκος.

Σήμερα έγιναν πολλές κηδείες των θυμάτων, με τους συγγενείς τους να κλαίνε πάνω από τα φέρετρα και το πλήθος να φωνάζει «εκδίκηση, εκδίκηση», σύμφωνα με τα πλάνα που πρόβαλε η κρατική τηλεόραση.

«Θα σας βρούμε όπου και αν είστε», είπε ο διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, υποστράτηγος Χοσεΐν Σαλαμί, στην ομιλία του σε μια κηδεία στην Κερμάν.

Ο πρόεδρος του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί είπε στο τηλεοπτικό του διάγγελμα ότι οι ιρανικές δυνάμεις «θα αποφασίσουν το πού και πότε θα αναλάβουν δράση».

Το 2022 το Ισλαμικό Κράτος είχε αναλάβει την ευθύνη για μια επίθεση σε ένα σιιτικό ιερό του Ιράν όπου σκοτώθηκαν 15 άνθρωποι. Το 2017 η τζιχαντιστική οργάνωση είχε επιτεθεί επίσης στο κοινοβούλιο και στον τάφο του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί.

Ο Ιρανός ιερωμένος Αχμάντ Χαταμί, επέκρινε τις ΗΠΑ και το ισραηλινό καθεστώς για τη δημιουργία και την υποστήριξη του Daesh (Ισραηλινό Κράτος - ISIS).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

