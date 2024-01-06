Τραμπ: Πραγματοποιεί σήμερα προεκλογική εκστρατεία στην Άιοβα

Ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί σήμερα προεκλογική εκστρατεία στην πολιτεία της Άιοβα, έχοντας προγραμματίσει δύο συγκεντρώσεις, τρία χρόνια ακριβώς μετά την επίθεση υποστηρικτών του στο Καπιτώλιο, ένα γεγονός που εξακολουθεί να διχάζει τους Αμερικανούς ψηφοφόρους.

Σε αυτή την πολιτεία στις μεσοδυτικές ΗΠΑ ξεκινούν στις 15 Ιανουαρίου οι προκριματικές εκλογές από τις οποίες θα προκύψει ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Ο Τραμπ, που επιθυμεί να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο τον Νοέμβριο παρά τις τέσσερις δικαστικές υποθέσεις που εκκρεμούν εις βάρος του, θα βρεθεί σε οκτώ ημέρες ενώπιον της κρίσης των ψηφοφόρων για πρώτη φορά από τότε που αποχώρησε από την προεδρία των ΗΠΑ.

Χωρίς να πει λέξη για την επίθεση στο Καπιτώλιο από τους υποστηρικτές του στις 6 Ιανουαρίου 2021, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας έφτασε χθες Παρασκευή «στη μεγάλη πολιτεία της Άιοβα», όπου θα πραγματοποιήσει σήμερα προεκλογική συγκέντρωση στις 13:00 (τοπική ώρα, 20:00 ώρα Ελλάδας) στο Νιούτον, κοντά στην πρωτεύουσα Ντε Μόιν, και στη συνέχεια σε σχολείο στο Κλίντον, κοντά στα σύνορα με το Ιλινόις.

Από την πόλη Σίου Σέντερ χθες ο Τραμπ κατηγόρησε τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, «τον διεφθαρμένο Τζο» όπως τον αποκαλεί, ότι «τροφοδοτεί τους φόβους» των Αμερικανών με την «αξιοθρήνητή προεκλογική του συγκέντρωση» στην Πενσιλβάνια, όπου ο 81χρονος Δημοκρατικός συνέκρινε τη ρητορική του 77χρονου Ρεπουμπλικάνου αντιπάλου του με αυτή «της ναζιστικής Γερμανίας».

«Το πιο σημαντικό είναι να ψηφίσετε»

«Σε δέκα ημέρες οι κάτοικοι αυτής της πολιτείας θα ρίξουν τη σημαντικότερη ψήφο της ζωής τους», τόνισε ο Τραμπ, εκτιμώντας ότι το διακύβευμα των φετινών εκλογών είναι ακόμη πιο σημαντικό από αυτό του 2016.

«Πρέπει να πάτε να ψηφίσετε διότι (αυτή η ψηφοφορία) δίνει τον τόνο. Δίνει τον τόνο, ειλικρινά, και για τον Νοέμβριο», εκτίμησε.

Παρά τις δικαστικές του περιπέτειες οι δημοσκοπήσεις δίνουν στον Τραμπ το 60% των ψήφων των Ρεπουμπλικανών, έναντι των δύο βασικών του αντιπάλων: της Νίκι Χέιλι και του Ρον ΝτεΣάντις. Ένα πρωτοφανές προβάδισμα.

Χθες ο Τραμπ επιτέθηκε εναντίον τους, χαρακτηρίζοντάς τους «πιόνια του κατεστημένου» και ισχυριζόμενος ότι «θα ξεπουλήσουν» τους ψηφοφόρους.

«Πολιτική βία»

Η πρωτοφανής επίθεση εναντίον του Καπιτωλίου πριν τρία χρόνια παραμένει ένα ζήτημα που διχάζει βαθιά τις ΗΠΑ: το ένα τέταρτο των Αμερικανών και το 44% των υποστηρικτών του Τραμπ πιστεύουν ότι η ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) υποκίνησε την επίθεση, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Washington Post και του πανεπιστημίου του Μέριλαντ που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα.

«Ο Τραμπ και οι MAGA υποστηρικτές του (Make America Great Again – Κάντε την Αμερική ξανά μεγάλη, το σύνθημα του Ρεπουμπλικάνου) όχι μόνο υιοθετούν την πολιτική βία, αλλά γελούν με αυτό το γεγονός», κατήγγειλε ο Μπάιντεν κατά την ομιλία του χθες.

Στις 4 Μαρτίου στην Ουάσινγκτον ξεκινά η δίκη στην οποία ο Τραμπ βρίσκεται κατηγορούμενος ότι άσκησε πιέσεις προκειμένου να ανατραπεί το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2020.

Μία ημέρα αργότερα θα πραγματοποιηθούν προκριματικές εκλογές σε σειρά πολιτειών, ανάμεσά τους το Τέξας, η Καλιφόρνια, το Κολοράντο και το Μέιν. Οι δύο τελευταίες πολιτείες έχουν αποκλείσει τον Τραμπ από τα ψηφοδέλτια των Ρεπουμπλικάνων.

