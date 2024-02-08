Έτοιμο να απορρίψει τις όποιες προσπάθειες να εκδιωχθεί ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από το ψηφοδέλτιο του 2024 φαίνεται να είναι το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Το πρώτο στάδιο της ακροαματικής διαδικασίας στο Ανώτατο Δικαστήριο ξεκίνησε σήμερα Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου, όπου εξετάστηκε το «μπλόκο» στην υποψηφιότητα που τέως προέδρου σε Κολοράντο και Μέιν. Οι συντηρητικοί και οι φιλελεύθεροι δικαστές αμφισβήτησαν εξίσου εάν ο Τραμπ μπορεί να αποκλειστεί ξανά από την προεδρία λόγω των προσπαθειών του να ανατρέψει την ήττα του στις εκλογές του 2020 από τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν, με αποκορύφωμα την επίθεση στις 6 Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο.

Το κύριο μέλημά τους ήταν εάν το Κογκρέσο πρέπει να ενεργεί προτού οι πολιτείες επικαλεστούν μια συνταγματική διάταξη που εγκρίθηκε μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο και έχει σκοπό να ανατρέψει πρώην αξιωματούχους που «εμπλέκονταν σε εξέγερση» από το να κατέχουν ξανά αξιώματα. Υπήρχαν επίσης αμφιβολίες για το εάν ο πρόεδρος καλύπτεται από τη διάταξη. Αν δεν υπήρχε αυτή η νομοθεσία του Κογκρέσου, η δικαστής Έλενα Κάγκαν ήταν μεταξύ πολλών δικαστών που ήθελαν να μάθουν «γιατί ένα μόνο κράτος πρέπει να αποφασίζει ποιος θα γίνει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών».

Οκτώ από τους εννέα δικαστές ήταν ανοιχτοί σε τουλάχιστον μερικά από τα επιχειρήματα που προέβαλε ο Τζόναθαν Μίτσελ, δικηγόρος του Τραμπ στο Ανώτατο Δικαστήριο. Μόνο η δικαστής Sonia Sotomayor φαινόταν ότι θα μπορούσε να ψηφίσει υπέρ της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Κολοράντο που έλεγε ότι ο Τραμπ έχει «εμπλακεί σε εξέγερση» και δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο το Κολοράντο όσο και το Μέιν έκριναν ότι ο Τραμπ δεν μπορεί να λάβει μέρος στις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών, λόγω του ρόλου του στην εξέγερση της 6ης Ιανουαρίου.

Ο Τραμπ θα μπορούσε να κερδίσει την υπόθεση εάν το δικαστήριο κρίνει πειστικό μόνο ένα από αυτά τα επιχειρήματα.

Από την πλευρά του ο δικηγόρος που εκπροσωπεί τους ψηφοφόρους, Τζέισον Μάρεϊ, τόνισε ότι ο Τραμπ υποκίνησε την επίθεση στο Καπιτώλιο για να αποτρέψει την ειρηνική παράδοση της εξουσίας «για πρώτη φορά στην ιστορία».

Ωστόσο, ο Τζόναθαν Μίτσελ είπε ότι η εξέγερση στο Καπιτώλιο δεν ήταν εξέγερση και, ακόμα κι αν ήταν, ο Τραμπ δεν συμμετείχε.

Τραμπ: Ήταν μια πολύ όμορφη διαδικασία

Ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη διαδικασία, δήλωσε ευχαριστημένος από τα όσα άκουσε. «Nομίζω ότι ήταν μια πολύ όμορφη διαδικασία», τόνισε. «Ελπίζω ότι η δημοκρατία σε αυτή τη χώρα θα συνεχιστεί γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολύ, πολύ δύσκολη κατάσταση με όλες τις ριζοσπαστικές αριστερές ιδέες» πρόσθεσε από το Mar-a-Lago στη Φλόριντα.

Σύμφωνα με αναλυτές, το δικαστήριο αναμένεται να εκδώσει απόφαση μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

