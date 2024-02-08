Εξεταστική για Τέμπη: Την ερχόμενη Τρίτη η κατάθεση Καραμανλή

Με την εξέταση του πρώην υπουργού Υποδομών & Μεταφορών, Κώστα Αχ. Καραμανλή, συνεχίζονται την ερχόμενη Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου, οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής για «τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών».

Κατά το κλείσιμο της σημερινής ενδεκάωρης συνεδρίασης της επιτροπής, ο πρόεδρός της Δ. Μαρκόπουλος ενημέρωσε τους μετέχοντες βουλευτές ότι θα τους διανεμηθούν τα ιατρικά δεδομένα του (θανόντος) μηχανοδηγού (της επιβατηγής αμαξοστοιχίας). Όπως είπε ο κ. Μαρκόπουλος, τα δεδομένα αυτά είχαν ζητηθεί από την επιτροπή, και τα απέστειλε σε αυτήν η 6η Υγειονομική Περιφέρεια, η οποία έχει την αρμοδιότητα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου στο Ρίο.

Εξάλλου, όπως αποφάσισε η εξεταστική επιτροπή, την άλλη Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου, θα εξεταστεί ο επιζήσας του τραγικού δυστυχήματος της 28ης Φεβρουαρίου 2023, Ανδρέας Αλικανιώτης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

