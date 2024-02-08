Aυτοκίνητο εντοπίστηκε στο βυθό του λιμανιού του Πειραιά

Οχημα ΙΧ στο οποίο δεν κατέστη δυνατή η αναγνώριση του πλαισίου του, εντοπίστηκε σήμερα στο βυθό στη θαλάσσια περιοχή της Ακτής Ηετίωνα κατά την διάρκεια εργασιών εκβάθυνσης του λιμένα.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του λιμενικού σώματος, ενώ πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση του βυθού από δύτες της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών, παρουσία περιπολικού σκάφους λιμενικού για τυχόν εύρεση στοιχείων, με αρνητικά έως τώρα αποτελέσματα.

Την προανάκριση της υπόθεση έχει αναλάβει το πρώτο λιμενικό τμήμα Πειραιά, ενώ το όχημα θα μεταφερθεί σε ασφαλή τομέα προκειμένου να καθαριστεί και να διερευνηθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

