Ο δήμαρχος του Λονδίνου ανησυχεί για το «χάος» που ενδέχεται να προκληθεί με τους νέους ελέγχους της Ε.Ε

Ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν εξέφρασε σήμερα την ανησυχία του για το «τρομερό σήμα» που θα έστελνε στον κόσμο το «χάος» που ενδέχεται να επικρατήσει στον σιδηροδρομικό σταθμό St Pancras, όπου φθάνει το Eurostar, όταν τεθεί σε ισχύ ένα νέο σύστημα ελέγχου των εισόδων και εξόδων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που θα εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποβάλλονται από τα τέλη του 2024 σε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου των εισόδων και εξόδων (Entry/Exit System, EES).

Αυτή η κεντρική βάση δεδομένων θα περιλαμβάνει ιδίως τις φωτογραφίες προσώπου και τα ψηφιακά δακτυλικά αποτυπώματα του ταξιδιώτη.

Τον περασμένο μήνα μια βρετανική κοινοβουλευτική επιτροπή είχε προειδοποιήσει για τις σημαντικές καθυστερήσεις, έως και 14 ώρες σύμφωνα με τα μέλη της, που το σύστημα EES θα μπορούσε να προκαλέσει στα σύνορα.

Και ιδιαίτερα στον σιδηροδρομικό σταθμό του Λονδίνου St Pancras, όπου καταφθάνουν τα τρένα Eurostar, ένα απαραίτητος σιδηροδρομικός σύνδεσμος για τη βρετανική πρωτεύουσα.

«Όπως είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα, αυτοί οι νέοι έλεγχοι στη μετά τη Brexit εποχή θα προκαλέσουν χάος στον St Pancras, με μείωση των υπηρεσιών και ουρές αναμονής ενδεχομένως τεράστιες για τους επιβάτες στις ώρες αιχμής», επισήμανε σήμερα με ανησυχία, σε ένα δελτίο τύπου, ο Εργατικός δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν.

Ο ίδιος κάλεσε την κυβέρνηση να «μην νίπτει τας χείρας της» για αυτήν την «άμεση συνέπεια του Brexit», που θα έστελνε «ένα τρομερό σήμα στους τουρίστες και τις επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο», την ώρα που η βρετανική οικονομία μόλις που ανακάμπτει από τον αντίκτυπο της πανδημίας Covid-19.

Η σιδηροδρομική εταιρεία Eurostar, όπως και η High Speed 1 (HS1), εταιρεία που εκμεταλλεύεται τη σιδηροδρομική γραμμή, η οποία συνδέει το Λονδίνο με την είσοδο της σήραγγας της Μάγχης, έχουν επίσης εκφράσει την ανησυχία τους.

Η Eurostar εκτιμά πως το νέο σύστημα σχεδιάστηκε αρχικά για τα αεροδρόμια παρά τους τερματικούς που βρίσκονται σε σιδηροδρομικούς σταθμούς.

Ο δήμαρχος του Λονδίνου υπολογίζει πως ο σιδηροδρομικός σταθμός St Pancras θα διαθέτει μόλις 24 γκισέ ελέγχου για το EES, που θα διατεθούν από τη γαλλική κυβέρνηση, «την ώρα που μοντέλα υποδεικνύουν πως θα χρειάζονται σχεδόν 50 τις ώρες αιχμής».

«Οι υπουργοί πρέπει επομένως να προσφέρουν στη HS1 και στην Eurostar κάθε στήριξη που χρειάζονται για να επιλύσουν αυτά τα προβλήματα επειγόντως. Οι μειώσεις υπηρεσιών και οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις απλά δεν αποτελούν επιλογή», επέμεινε ο Σαντίκ Καν.

Πηγή: skai.gr

