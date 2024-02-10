Πακιστάν: Ο αρχηγός του στρατού συγχαίρει για την «επιτυχή διενέργεια» των εκλογών

Ο αρχηγός στρατού του Πακιστάν συνεχάρη σήμερα τη χώρα για την «επιτυχή διενέργεια» των βουλευτικών εκλογών, λέγοντας ότι το έθνος χρειάζεται «σταθερά χέρια» για να απομακρυνθεί από την πολιτική της «αναρχίας και της πόλωσης».

Το Πακιστάν διενήργησε την Πέμπτη βουλευτικές εκλογές, η έκβαση των οποίων δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει πλήρως καθώς συνεχίζεται ο υπολογισμός των εδρών, ενώ η χώρα προσπαθεί να ανακάμψει από οικονομική κρίση μέσα σε ένα βαθιά πολωμένο πολιτικό περιβάλλον.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του στρατού του Πακιστάν «εύχεται οι εκλογές αυτές να φέρουν πολιτική και οικονομική σταθερότητα και να αποδειχθούν προάγγελος ειρήνης και ευημερίας για το αγαπημένο μας Πακιστάν», ανέφερε ο αρχηγός του στρατού Άσιμ Μουνίρ, σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από την υπηρεσία Τύπου του στρατού.

Οι ΗΠΑ, η Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασαν χθες ανησυχίες για την εκλογική διαδικασία στο Πακιστάν στο πλαίσιο της ψηφοφορίας της Πέμπτης, ζητώντας τη διενέργεια έρευνας για καταγγελλόμενες παρατυπίες. Οι πρώην πρωθυπουργοί Ναουάζ Σαρίφ και Ίμραν Χαν δήλωσαν και οι δύο ότι ανακηρύχθηκαν νικητές.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν ανέφερε σε σημερινή του ανακοίνωση ότι τα σχόλια που διατυπώθηκαν διεθνώς για τις εκλογές αγνοούν το «αδιαμφισβήτητο γεγονός» ότι η χώρα τις διενήργησε με επιτυχία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

