Γάζα: Νεκρή η 6χρονη Χιντ Ρατζάμπ, η οποία αγνοείτο για σχεδόν δύο εβδομάδες

Η Χιντ Ρατζάμπ, μια εξάχρονη Παλαιστίνια η τύχη της οποίας αγνοείτο για σχεδόν δύο εβδομάδες εν μέσω συγκρούσεων στην πόλη της Γάζας, εντοπίστηκε νεκρή από συγγενείς, όπως ανακοίνωσαν σήμερα η Χαμάς και η οικογένειά της, κατηγορώντας τις ισραηλινές δυνάμεις για τον θάνατό της.

Το κορίτσι εντοπίστηκε σήμερα το πρωί σε αυτοκίνητο κοντά σε πρατήριο βενζίνης στη συνοικία Τελ αλ-Χάουα, μετά την υποχώρηση των ισραηλινών αρμάτων μάχης από την περιοχή τα ξημερώματα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η οικογένειά της.

BREAKING: 12 days after being missing following an Israeli shelling on her family car, the body of the six-year-old girl Hind Rajab, along with the bodies of five of her family members, have been found in the Tal Al-Hawa neighborhood of Gaza City.



Medical sources reported that… pic.twitter.com/oPM76nYGBH — Quds News Network (@QudsNen) February 10, 2024

«Η Χιντ και όλοι αυτοί που ήταν στο αυτοκίνητο σκοτώθηκαν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο παππούς της Μπάχα Χαμάντα. «Ανακαλύφθηκαν από μέλη της οικογένειάς (μας) που αναζητούσαν το αυτοκίνητο και το βρήκαν κοντά στο πρατήριο βενζίνης», μια περιοχή που έως εκείνη τη στιγμή ήταν μη προσβάσιμη λόγω της παρουσίας τους ισραηλινού στρατού, εξήγησε ο ίδιος.

«Η Χιντ Ρατζάμπ σκοτώθηκε από τις (ισραηλινές) δυνάμεις κατοχής μαζί με όλους αυτούς που ήταν μαζί της στο αυτοκίνητο», ανέφερε σε ανακοίνωση το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Η οικογένειά της είχε δηλώσει αυτή την εβδομάδα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι το κορίτσι και άλλα μέλη της οικογένειας κινούνταν με το αυτοκίνητο στην πόλη της Γάζας όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι με άρματα μάχης, τα οποία κατά τα φαινόμενα άνοιξαν πυρ εναντίον τους.

Η Χιντ Ρατζάμπ αρχικά φερόταν να επέζησε, σύμφωνα με τηλεφώνημα που έγινε στην οικογένειά της. Στη συνέχεια όμως κανείς δεν είχε νέα της, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας της παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου που πήγε να την αναζητήσει, σύμφωνα με την οικογένειά της.

Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε σε ερωτήματα του Γαλλικού Πρακτορείου αναφορικά με τα πυρά κατά οχήματος γεμάτου με αμάχους ή την τύχη των αγνοουμένων.

Πηγή Φωτό: X

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.