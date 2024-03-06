Ο διεθνής Τύπος για την επίθεση στην Οδησσό στη διάρκεια της συνάντησης Μητσοτάκη - Ζελένσκι

Με εκτενή ρεπορτάζ ο διεθνής τύπος μεταδίδει την είδηση της ρωσικής επίθεσης σήμερα στην Οδησσό με αναφορά στην επίσκεψη και συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ένας ρωσικός πύραυλος που σκότωσε πέντε ανθρώπους στο λιμάνι της Οδησσού της Μαύρης Θάλασσας την Τετάρτη προσγειώθηκε μόλις λίγα μέτρα από μια αυτοκινητοπομπή που μετέφερε τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφέρει το CNN.

Κανένας από τους δύο ηγέτες δεν τραυματίστηκε, αλλά ο Ζελένσκι είπε ότι ήταν αρκετά κοντά ώστε να έχει δει και να ακούσει το χτύπημα, συνεχίζει το αμερικανικό δίκτυο.



Ρωσική πυραυλική επίθεση την Τετάρτη που φαίνεται ότι στόχευε τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσγειώθηκε κοντά στην αυτοκινητοπομπή του στο λιμάνι της Οδησσού της Μαύρης Θάλασσας, όπου ο πρόεδρος συναντούσε τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μεταδίδει η Washington Post.

Ο Ζελένσκι και ο Μητσοτάκης επισκέπτονταν το λιμάνι της Οδησσού γύρω στις 10:40 π.μ. όταν ακούστηκαν οι σειρήνες αεροπορικής επιδρομής. Στη συνέχεια, η έκρηξη σημειώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, αναφέρει το δημοσίευμα.



Μια αυτοκινητοπομπή που μετέφερε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραλίγο να χτυπηθεί από ρωσικό πύραυλο στη νότια πόλη της Οδησσού την Τετάρτη, σύμφωνα με αναφορές, γράφει η Telegraph.

«Βλέπετε με ποιους έχουμε να κάνουμε, δεν τους νοιάζει πού θα χτυπήσουν. Ξέρω ότι υπήρξαν θύματα σήμερα, δεν γνωρίζω ακόμη όλες τις λεπτομέρειες, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες», είπε ο Ζελένσκι.



Έκρηξη στην Οδησσό ενώ ο Ζελένσκι βρισκόταν στην πόλη με τον Έλληνα πρωθυπουργό, γράφει η Corriere Della Serra.

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τη ρωσική επίθεση που εξαπολύθηκε σήμερα κατά της λιμενικής υποδομής της Οδησσού. Αυτό δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ουκρανικού Ναυτικού Ντμίτρι Πλετεντσούκ σε σχόλιο στην Ukrainska Pravda συνεχίζει η ιταλική εφημερίδα.



Ο ρωσικός στρατός πραγματοποίησε χτυπήματα στην Οδησσό την Τετάρτη, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ταξίδευαν σε αυτό το μεγάλο λιμάνι στη νότια Ουκρανία, δήλωσε ο Έλληνας ηγέτης, λέει η βελγική LE SOIR.

Οι επιθέσεις έγιναν μετά από επίσκεψη των δύο ηγετών στο λιμάνι, απαραίτητο για τις εξαγωγές ουκρανικών σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας, όπου ο κ. Ζελένσκι εξήγησε τις προσπάθειες που γίνονται «για την αποκατάσταση και ενίσχυση της θαλάσσιας οδού της Ουκρανίας», σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, προσθέτει.

