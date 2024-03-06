Τζεντιλόνι για τη ρωσική επίθεση στην Οδησσό: «Ντροπή»

Έντονη καταδίκη για την ρωσική επίθεση στην Οδησσό κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ουκρανού Προέδρου και του Έλληνα Πρωθυπουργού, εκφράζει με ανάρτησή του στο «Χ», o Επίτροπος Οικονομίας, Πάολο Τζεντιλόνι.

Αναρτώντας βίντεο κατά τη διάρκεια μνημόσυνης τελετής για τα θύματα πρόσφατης ρωσικής επίθεσης στην πόλη της Οδησσού, στην οποία συμμετείχαν ο Β. Ζελένσκι και ο Έλληνας πρωθυπουργός, μαζί με την ελληνική αποστολή, ο Π. Τζεντιλόνι έγραψε τα εξής: «Τα ρωσικά drones στην Οδησσό κατά της αυτοκινητοπομπής του Ουκρανού Προέδρου, Ζελένσκι και του Έλληνα πρωθυπουργού, Μητσοτάκη.

Βρέθηκαν μαζί εκεί για να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων μιας άλλης ρωσικής επίθεσης. Ντροπή!»

I droni russi a #Odessa contro il corteo delle auto di #Zelensky e del premier greco #Mitsotakis. Erano insieme per commemorare le vittime di un altro attacco russo. Vergogna! pic.twitter.com/DJVkGERGiq — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) March 6, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.