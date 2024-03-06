Δεκάδες άνθρωποι που διαδήλωναν για την απαγωγή και εξαφάνιση 43 σπουδαστών στο Μεξικό το 2014 έσπασαν μία από τις εισόδους του προεδρικού μεγάρου της χώρας, μετέδωσαν μεξικανικά ΜΜΕ σήμερα.

JUST IN - Protesters break down door of Mexico’s presidential palace: Mexican TV https://t.co/z34OlF99udpic.twitter.com/SSAMUlA4FW March 6, 2024

Οι διαδηλωτές έσπρωξαν με τη βία την πόρτα χρησιμοποιώντας ένα κλεμμένο λευκό ημιφορτηγό από την κρατική εταιρεία ηλεκτροδότησης του Μεξικού, την ώρα που ο πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ παραχωρούσε την καθημερινή συνέντευξη τύπου εντός του κτιρίου.

Στα πλάνα που μετέδωσε το μεξικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Milenio διακρίνονται ορισμένοι διαδηλωτές, με τα πρόσωπά τους καλυμμένα, να εισέρχονται στο προεδρικό μέγαρο.

Αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν το πλήθος, σύμφωνα με την εφημερίδα El Universal, η οποία έγραψε επίσης πως αστυνομικοί τοποθέτησαν κιγκλιδώματα εντός του προεδρικού μεγάρου για να σταματήσουν τους διαδηλωτές από το να εισχωρήσουν περαιτέρω στο κτίριο.

Η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Δεν είναι σαφές εάν διαδηλωτές παραμένουν στον χώρο.

Ερωτηθείς σχετικά με το περιστατικό από έναν δημοσιογράφο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ο Λόπες Ομπραδόρ δήλωσε πως δεν σκοπεύει να καταπνίξει τη διαμαρτυρία και ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να ερευνά την υπόθεση των αγνοούμενων φοιτητών.

Ωστόσο, κατήγγειλε μια «προβοκάτσια», καθώς ξεκίνησε η προεκλογική εκστρατεία στο Μεξικό την περασμένη Παρασκευή ενόψει των προεδρικών εκλογών της 2ας Ιουνίου.

«Πρόκειται για μια κίνηση εναντίον μας», τόνισε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, όταν ρωτήθηκε τι ακριβώς συνέβαινε έξω από το προεδρικό μέγαρο.

«Θέλουν να απαντήσουμε με βίαιο τρόπο. Δεν θα το κάνουμε, καθώς δεν είμαστε δυνάστες», συνέχισε.

«Θα επιδιορθώσουμε την πόρτα και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα», διαβεβαίωσε.

Η υποψήφια του κυβερνώντος κόμματος Κλαούντια Σέινμπαουμ είναι το μεγάλο φαβορί στις προεδρικές εκλογές, έχοντας ενισχυθεί από τη δημοτικότητα του εξερχόμενου προέδρου, ο οποίος δεν μπορεί να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα έπειτα από μια μοναδική θητεία έξι ετών, βάσει του Συντάγματος.

Διαδηλωτές έχουν επιχειρήσει να σπάσουν τις πόρτες του προεδρικού μεγάρου από το 2018. Είναι η πρώτη φορά εδώ και χρόνια που το καταφέρνουν.

Οι συγγενείς των 43 αγνοουμένων, με τη συνοδεία των δικηγόρων τους, ακτιβιστών και φοιτητών διαδηλώνουν συχνά στην Πόλη του Μεξικού ιδίως ενώ πλησιάζει η επέτειος της τραγωδίας.

Ο πρόεδρος διαβεβαίωσε τους διαδηλωτές ότι θα τους συναντήσει ένα μέλος του υπουργείου Εσωτερικών. Εκτίμησε πως οι δικηγόροι και οι ακτιβιστές που συνοδεύουν τους γονείς κινητοποιήθηκαν από «πολιτικούς σκοπούς».

Οι σπουδαστές της Αγιοτσινάπα εξαφανίστηκαν τη νύχτα της 27ης Σεπτεμβρίου του 2014 αφότου έφθασαν στην Ιγκουάλα, στην πολιτεία Γκερέρο (νότια), όπου ετοιμάζονταν να επιβιβαστούν σε λεωφορεία για να πάνε στη μεξικανική πρωτεύουσα και να συμμετάσχουν σε μια διαδήλωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

