Νύχτα καρατόμησε τον υφυπουργό Άμυνας ο Ερντογάν

Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης

Οι φήμες τις προηγούμενες μέρες στην Κωνσταντινούπολη οργίαζαν για "παραίτηση" του υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ.

Τελικά, αυτός που καρατομήθηκε, και μάλιστα εν μια νυκτί, από τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ήταν ο υφυπουργός Άμυνας.

Για την ώρα, ο Γκιουλέρ παραμένει στην θέση του, ωστόσο η απομάκρυνση του υφυπουργού με νυχτερινό διάταγμα φέρεται να σχετίζεται με την αναστάτωση που επικρατεί στο στράτευμα από την κίνηση αποφοίτων στρατιωτικής σχολής οι οποίοι, πριν από λίγες μέρες, ύψωσαν τα ξίφη τους και φώναξαν «είμαστε στρατιώτες του Κεμάλ». Γεγονός το οποίο οδήγησε σε συζητήσεις αν επρόκειτο για "μήνυμα πραξικοπήματος".

Όπως ανέφεραν Τούρκοι δημοσιογράφοι την προηγούμενη εβδομάδα, οι μυστικές υπηρεσίες παρέδωσαν έκθεση στον Ερντογάν, σύμφωνα με την οποία υπάρχουν αξιωματικοί που λειτουργούν εναντίον του Τούρκου προέδρου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η έκθεση αναφέρει ότι 300 από τους 650 μαθητές της στρατιωτικής σχολής συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.