Ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας Γιόαβ Γκάλαντ πληροφόρησε σήμερα τον Αμερικανό ομόλογό του Λόιντ Οστιν ότι απομακρύνεται η ευκαιρία για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης στην αντιπαράθεση με την υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο.

Τα σχόλια του Γκάλαντ διατυπώθηκαν την ώρα που ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Αμος Χόκσταϊν, βρίσκεται στο Ισραήλ για συνομιλίες σχετικά με την κρίση στο βόρειο σύνορο όπου ισραηλινά στρατεύματα ανταλλάσσουν πυραυλικά πυρά με τις δυνάμεις της Χεζμπολάχ εδώ και μήνες.

«Η πιθανότητα ενός συμφωνημένου πλαισίου στη βόρεια περιοχή εκπνέει», είπε σε τηλεφωνική τους επικοινωνία ο Γκάλαντ στον Οστιν, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Οσο η Χεζμπολάχ συνεχίζει να συνδέεται με το ισλαμιστικό κίνημα, τη Χαμάς, στη Γάζα, όπου ισραηλινές δυνάμεις διεξάγουν πόλεμο εδώ και σχεδόν ένα χρόνο, «είναι ξεκάθαρη η πορεία», είπε ο ίδιος.

Η επίσκεψη του Χόκσταϊν, ο οποίος πρόκειται να συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, πραγματοποιείται εν μέσω προσπαθειών για την εξεύρεση μιας διπλωματικής οδού για έξοδο από την κρίση, η οποία έχει υποχρεώσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και από τις δύο πλευρές των συνόρων να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Σήμερα τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο επικεφαλής της βόρειας διοίκησης του στρατού έχει προτείνει μια ταχεία συνοριακή επιχείρηση για τη δημιουργία ουδέτερης ζώνης στο νότιο Λίβανο.

Ενώ ο πόλεμος στη Γάζα είναι ο βασικός στόχος του Ισραήλ μετά την επίθεση ενόπλων της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του περασμένου χρόνου, η επισφαλής κατάσταση στο βορρά έχει πυροδοτήσει φόβους για περιφερειακή σύρραξη, η οποία θα μπορούσε να εμπλέξει τις ΗΠΑ και το Ιράν.

Μπαράζ από πυραύλους της Χεζμπολάχ την επομένη της 7ης Οκτωβρίου ξεκίνησε την ύστερη αυτή φάση της σύγκρουσης και έκτοτε υπάρχουν καθημερινές ανταλλαγές ρουκετών και πυραύλων με ισραηλινά μαχητικά να πλήττουν το λιβανικό έδαφος.

Η Χεζμπολάχ έχει πει ότι δεν επιδιώκει έναν ευρύτερο πόλεμο επί του παρόντος, αλλά ότι, αν τον ξεκινήσει το Ισραήλ, θα απαντήσει.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δηλώνουν εδώ και μήνες ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να δεχτεί την κατάσταση που επικρατεί στα βόρεια σύνορά της επ ' αόριστον, αλλά όσο παραμένουν δεσμευμένα τα στρατεύματά της στη Γάζα, υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με την ετοιμότητα του στρατού για εισβολή στο νότιο Λίβανο.

Ωστόσο, κάποια από τα σκληροπυρηνικά μέλη της ισραηλινής κυβέρνησης ασκούν πιέσεις για να αναληφθεί δράση και σήμερα ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, επί μακρόν πολέμιος του Γκάλαντ, ζήτησε την απομάκρυνση του τελευταίου.

"Χρειαζόμαστε μια απόφαση για τον βορρά και ο Γκάλαντ δεν είναι το κατάλληλο πρόσωπο για να την προωθήσει", έγραψε στο X.

Εκατοντάδες μαχητές της Χεζμπολάχ και δεκάδες Ισραηλινοί στρατιώτες και άμαχοι έχουν σκοτωθεί κατά την ανταλλαγή πυρών, που έχει μετατρέψει σε πόλεις φαντάσματα κοινότητες και από τις δύο πλευρές του συνόρου.

Οι δύο πλευρές λίγο έλειψε να φθάσουν σε γενικευμένο πόλεμο τον περασμένο μήνα όταν ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν υψηλόβαθμο διοικητή της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό σε αντίποινα για πυραυλικό χτύπημα από το οποίο σκοτώθηκαν 12 παιδιά στα υπό ισραηλινή κατοχή Υψίπεδα του Γκολάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

