Συγκλονιστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη διπλή δολοφονία της 54χρονης και του 26χρονου γιου της στην περιοχή του Λόγγου Αιγίου.

Τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών, που ερεύνησαν τη σκηνή του εγκλήματος, έχουν ήδη συνθέσει το παζλ της άγριας νύχτας, με τον 65χρονο Ιταλό σύζυγό της να βρίσκεται σε εξαιρετικά δυσχερή θέση.

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Το χρονικό του εγκλήματος

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, το έγκλημα εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα, ενώ ο 65χρονος πιθανόν είναι υπό την επήρεια αλκοόλ. Όλα ξεκίνησαν όταν ο 65χρονος, φέρεται να είχε μια έντονη αντιπαράθεση με τον 26χρονο γιο της συζύγου του (από προηγούμενο γάμο της), ο οποίος είχε επιστρέψει μόλις πριν από δύο ημέρες από τη Γερμανία, όπου πραγματοποιούσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές. Ακολούθησε πάλη και συμπλοκή ανάμεσά τους, κάτι που μαρτυρά η έντονη αναστάτωση στο εσωτερικό του σπιτιού, καθώς έπιπλα, φορητός υπολογιστής, οικιακές συσκευές και άλλα αντικείμενα βρίσκονταν στο πάτωμα.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο 65χρονος αρχικά σκότωσε τον 26χρονο μέσα στο δωμάτιό του, ξύπνησε η 54χρονη μητέρα ενδεχομένως για να δει τι συμβαίνει, πιθανόν αντιστάθηκε ή προσπάθησε να αποτρέψει τον σύντροφό της, ο οποίος σκότωσε και την ίδια πιθανόν μέσα στην κρεβατοκάμαρά τους.

Ο 26χρονος σύμφωνα με τον ιατροδικαστή φέρει και ένα τραύμα από αεροβόλο στο κεφάλι, που δεν επέφερε τον θάνατο. Πιθανόν, τον πυροβόλησε με αυτό, ο νεαρός σάστισε, πονούσε και ο 65χρονος τον αιφνιδίασε με το μαχαίρι. Ο γιος φέρεται να έχει βρεθεί μέσα στο δωμάτιό του και η μητέρα στον διάδρομο έξω από αυτό, όταν σηκώθηκε να δει τι συμβαίνει.

Οι αντιφάσεις

Ο 65χρονος Ιταλός κρατείται και εξετάζεται, ωστόσο φέρεται να πέφτει σε αντιφάσεις. Αρχικά υποστηρίζει ότι κοιμόταν, πως ξύπνησε στις 07:30 και πήγε να ξυπνήσει τη σύζυγό του περίπου στις 10:00 γιατί είχαν ραντεβού με γιατρό στις 11:00. Ισχυρίζεται ότι δεν μπορούσε να ανοίξει την πόρτα του δωματίου για να τους δει, γιατί οι σοροί ήταν πίσω από αυτήν και δεν μπορούσε να την ανοίξει. Ο ίδιος ειδοποίησε τον γείτονα στις 12:00 το μεσημέρι. Ωστόσο, ο θάνατός τους προσδιορίζεται χρονικά αρκετές ώρες πριν από τον εντοπισμό τους και η κατάσταση των σορών αναδεικνύει πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Πηγή: skai.gr

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