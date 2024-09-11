Έντονες είναι οι φήμες στην Τουρκία περί παραίτησης του υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ. Πριν από λίγη ώρα, όπως μετέδωσε από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης, Τούρκοι δημοσιογράφοι ανέφεραν ότι οι μυστικές υπηρεσίες παρέδωσαν έκθεση στον Ερντογάν, σύμφωνα με την οποία υπάρχουν αξιωματικοί που λειτουργούν εναντίον του Τούρκου προέδρου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η έκθεση αναφέρει ότι 300 από τους 650 μαθητές της στρατιωτικής σχολής συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια.

Πρόκειται για την τάξη των αξιωματικών που κατά την αποφοίτηση τους πριν από λίγες ημέρες ύψωσαν τα ξίφη τους και φώναξαν «είμαστε οι στρατιώτες του Κεμάλ».

«Οι εκκαθαρίσεις που ανακοίνωσε ο Ερντογάν στις στρατιωτικές σχολές προκαλούν συζητήσεις»

Ο Τολγκά Σαρντάν, αρθρογράφος στο T24, γράφει: «O μόνος που δεν έχει μιλήσει για το θέμα των αποφοίτων είναι ο υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ και η σιωπή δείχνει κάτι. Ο υπουργός Άμυνας έχει ακυρώσει όλα του τα ραντεβού και δεν μιλάει σχεδόν με κανέναν. Μάλιστα ακούγεται έντονα ο ισχυρισμός πως θα ζητήσει την αποχώρηση του από τα καθήκοντα του και αυτό ακούγεται από το Σαββατοκύριακο».

Ναΐμ Μπαμπούργολου, καθηγητής: «Από τη στιγμή που ξεκίνησαν έρευνες και παραβιάζεται ο εσωτερικός κανονισμός του στρατεύματος. Φαίνεται πως η προεδρία δεν εμπιστεύεται τον υπουργό Άμυνας ο οποίος μάλλον θα παραιτηθεί. Το αναφέρω αυτό σύμφωνα και με τους ισχυρισμούς και μάλλον ο υπουργός Άμυνας έβγαλε αυτό το συμπέρασμα».

«Η Ελλάδα αγοράζει F-35 για να αντιπαρατεθεί με τα τουρκικά συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο» αναφέρει η τουρκική εφημερίδα Sabah.

«Αν η Ελλάδα συνεχίζει να στρατιωτικοποιεί τα νησιά, τότε η Άγκυρα μπορεί να αμφισβητήσει την κυριαρχία τους» σημειώνει και προσθέτει: «Ο Έλληνας πρωθυπουργός παραδέχεται ότι επενδύει περισσότερα στην άμυνα από φόβο για τους Τούρκους.

» Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ένας από τους δύο αρχιτέκτονες της βελτίωσης των σχέσεων με την Άγκυρα, εξακολουθεί να μην πιστεύει ότι μπορούν να λύσουν τα προβλήματά τους με την Τουρκία.

Η Άγκυρα έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει τη γείτονά της να μην μπει σε κούρσα εξοπλισμών με την Τουρκία, ιδιαίτερα για την οικοδόμηση στρατιωτικής παρουσίας στα αμφισβητούμενα νησιά του Αιγαίου από τη δεκαετία του 1960, κατά παράβαση των μεταπολεμικών συνθηκών.

Η αγορά από την Ελλάδα μαχητικών αεροσκαφών F-35 από τις ΗΠΑ και η αύξηση των αμυντικών προϋπολογισμών έχουν σκοπό να αντιπαρατεθούν στην προστασία των τουρκικών συμφερόντων στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα λέει ότι πρέπει να υπερασπιστεί τα νησιά έναντι πιθανής επίθεσης από την Τουρκία, αλλά Τούρκοι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι η συνεχιζόμενη στρατιωτικοποίηση των νησιών θα μπορούσε να οδηγήσει στην αμφισβήτηση της Άγκυρας αναφορικά με την κυριαρχία τους».

Τουρκικά ΜΜΕ: Ερντογάν και Σίσι συνομίλησαν για ΑΟΖ και μεταφορά αερίου

Εράι Γκιουτσλουέρ, πρόεδρος Κέντρου Στρατηγικών Ερευνών ASAM: «Αυτή η περιοχή είναι η υφαλοκρηπίδα της Αιγύπτου. Κι εδώ είναι τα κοιτάσματα αερίου της Αιγύπτου, είναι η ιδιοκτησία της Αιγύπτου. Εδώ λοιπόν υπάρχουν τα κοιτάσματα αερίου».

Δημοσιογράφος: «Ωραία, στη συνάντηση Ερντογάν-Σίσι συζητήθηκαν τα θέματα των κοιτασμάτων αερίου, η ενέργεια, τα κοινά συμφέροντα και η συνεργασία;»

Γκιουτσλουέρ: «Ναι έχουμε πληροφορίες πως συζητήθηκαν τα θέματα αυτά. Όπως και ο πρόεδρος μας έχει μιλήσει για συνεργασία στην ενέργεια. Μίλησε γι αυτό το σημείο. Aρα πρέπει να συμφωνήσει με την Τουρκία. Αν υπάρχει κάποια χώρα που θέλει να στείλει αέριο στην Ευρώπη θα πρέπει να συμφωνήσει με την Τουρκία.

Ελλάδα κι αυτό είναι ένας εφιάλτης για την Ελλάδα.»

