Τουρκικά ΜΜΕ: Ο στρατός είναι ενοχλημένος από τις θρησκευτικές αιρέσεις και σέχτες εντός του στρατεύματος

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι υπάρχει έντονη ενόχληση μέσα στο στράτευμα από την ύπαρξη θρησκευτικών αιρέσεων και σεχτών σε υπουργεία, στη δικαιοσύνη και στην αστυνομία και οι απόφοιτοι στρατιωτικής σχολής ύψωσαν τα ξίφη τους και φώναξαν «είμαστε στρατιώτες του Κεμάλ» για να δείξουν την αντίδρασή τους, μετέδωσε από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Φατίχ Πορτακάλ, παρουσιαστής δελτίου ειδήσεων SOZCU TV: «Η αλήθεια είναι πως μέσα στις τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις υπάρχει η ενόχληση των ανθυπολοχαγών. Διότι σε αυτή τη χώρα υπάρχουν οι θρησκευτικές αιρέσεις, οι σέχτες. Έχουν μπει μέσα στο υπουργείο Παιδείας, στο υπουργείο Υγείας, παντού βλέπεις τις θρησκευτικές αιρέσεις στην αστυνομία, στην δικαιοσύνη. Αυτοί οι ανθυπολοχαγοί αντέδρασαν στην ύπαρξη των αιρέσεων μέσα στο στράτευμα, υπάρχουν οι σέχτες. Γι αυτό ύψωσαν τα ξίφη τους και είπαν «είμαστε οι στρατιώτες του Κεμάλ Ατατούρκ» και έδειξαν πως στηρίζουν το κράτος ανεξιθρησκίας της Τουρκίας και αντέδρασαν με αυτόν τον τρόπο. Αν το είχαν κάνει μεμονωμένα θα τους είχαν διαγράψει. Αλλά η αντίδραση τους δείχνει πως δεν εγκρίνουν την πορεία που έχουν πάρει οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις».

Ρεπορτάζ SOZCU TV: «Ο Ερντογάν στοχοποίησε τους ανθυπολοχαγούς, αλλά δεν είναι οι πρώτοι φορά που οι ίδιοι και πάλι είχαν υψώσει τα ξίφη. Στην τελετή ορκωμοσίας, υπάρχει στην Στρατιωτική Σχολή υπάρχει η παράδοση να υψώνουν τα ξίφη και στην ορκωμοσία του 2013 όπου ο Ερντογάν συμμετείχε ως πρωθυπουργός είχαν εκτυλιχτεί παρόμοιες σκηνές».

Ερντογάν: «Δεν θα επιτρέψουμε να παίζονται πολιτικά παιχνίδια μέσω του στρατού μας Στα πλαίσια των δημοκρατικών μηχανισμών ελέγχου κάνουμε τα απαραίτητα βήματα και θα τα κάνουμε».

Χουλουσί Ακάρ: «Η γνώση δεν δίνεται στα σχολεία, εκεί πρέπει να διδάσκουμε στα παιδιά μόνο τον φόβο του Θεού»

Ξεσηκώθηκε η τουρκική αντιπολίτευση και μιλά για πολιτικό ισλάμ που προσπαθεί να επιβληθεί στην Τουρκία.

Ο πρώην υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ δήλωσε: «O σκοπός της εκπαίδευσης δεν είναι η γνώση, καθώς η γνώση δίνεται στο πανεπιστήμιο. Ο σκοπός της εκπαίδευσης είναι ο φόβος του Θεού, και η ντροπή του υπηρέτη του λαού».

Οζγκιούρ Οζέλ, πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος: «Ξέρετε το ξυστό.. Ετσι ξύσαμε τον Ακάρ σαν ένα ξυστό και από κάτω εμφανίστηκε το πολιτικό ισλάμ».

Ακάρ: «Αν εμείς εκπαιδεύσουμε τα παιδιά ετών 4 έως 12 ετών, με τον φόβο του Θεού, να φοβούνται τον Θεό, να έχουν την ντροπή του υπηρέτη, τότε να μην φοβάστε για το παιδί αυτό».

Οζέλ: «Αν είχε πετύχει η απόπειρα πραξικοπήματος αυτός θα είχε αναλάβει την ηγεσία, όταν απέτυχε η απόπειρα και πάλι ανέλαβε καθήκοντα. Αυτή είναι η ατυχία της Τουρκίας.

Ακάρ: «Αν δεν το κάνουμε αυτό, τότε θα ασχολούμαστε ή με άθεους,με θεϊστες, με τους LGBT, με τα ναρκωτικά. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με την αστυνομία αλλά με την εκπαίδευση».

Η στενή αμυντική συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Κύπρου προκαλεί την έντονη αντίδραση της Άγκυρας.

Σε ανακοίνωση το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει:

«Καταδικάζουμε την υπογραφή οδικού χάρτη μεταξύ των ΗΠΑ και της ελληνοκυπριακής διοίκησης της Νότιας Κύπρου (Κυπριακή Δημοκρατία) για ανάπτυξη συνεργασίας στον τομέα της άμυνας.

Αυτά τα μέτρα που έλαβαν οι αρχές των ΗΠΑ εναντίον της ασφάλειας της τουρκοκυπριακής πλευράς, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης στρατηγικού διαλόγου με την ελληνοκυπριακή διοίκηση τον περασμένο Ιούνιο, βλάπτουν την ουδέτερη στάση των ΗΠΑ απέναντι στο νησί της Κύπρου και καθιστούν δύσκολη την εξεύρεση δίκαιης, μόνιμης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού.

Σε αυτό το πλαίσιο, πιστεύουμε ότι πρέπει να αναθεωρηθούν οι πολιτικές που ενδέχεται να βλάψουν την περιφερειακή σταθερότητα.

Η Τουρκία, ως Μητέρα Πατρίδα και ως εγγυήτρια δύναμη, θα συνεχίσει να διασφαλίζει την ασφάλεια και την ευημερία των Τουρκοκυπρίων υπό οποιεσδήποτε συνθήκες».

Έντονη αντίδραση από τον Ομέρ Τσελίκ

Για «ανεύθυνη εκτίμηση, προβληματική κατάσταση για τις συμμαχικές σχέσεις» μίλησε ο εκπρόσωπος του κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, Ομέρ Τσελίκ, ο οποίος πρόσθεσε: «Εμείς βλέπουμε ποιος και τι θέλει να κάνει στη Μεσόγειο».

Ο Τσελίκ δήλωσε: «Αξιότιμοι φίλοι, μια άλλη ερώτηση που μας τέθηκε αφορούσε το θέμα της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ και της 'Ελληνοκυπριακής Διοίκησης της Νότιας' Κύπρου.

Είχα κάνει και παλαιότερα μια δήλωση σχετικά με αυτό το θέμα το 2020, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ήραν το εμπάργκο όπλων κατά της 'Νότιας' Κύπρου.

H πηγή της αστάθειας και της αδυναμίας λύσης στο νησί είναι η 'ελληνοκυπριακή' διοίκηση.

Εδώ πέρα, αυτοί είναι που αγνοούν την 'Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου' και τους 'Τουρκοκύπριους' με τις μαξιμαλιστικές τους απαιτήσεις κı ως εκ τούτου, αυτοί είναι που αγνοούν τα δικαιώματα των 'Τουρκοκυπρίων' και της 'Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου' σε μια προσέγγιση που βασίζεται σε 2 συνιστώντα στοιχεία που βασίζονται σε 2 κοινότητες στη βάση της ισότητας στο νησί.

Όλες οι απαιτήσεις τους είναι παράνομες και μη επιλύσιμες.

Το είχαμε πει και όταν καταργήθηκε το εμπάργκο των όπλων, είπαμε ότι αυτό δεν θα συνεισφέρει σε τίποτα άλλο από το να ενθαρρύνει την 'ελληνοκυπριακή' διοίκηση στο θέμα της δημιουργίας ανομίας και αδυναμίας λύσης.

Είχαμε πει ότι δεν εξυπηρετεί ούτε την ειρήνη ούτε την επίλυση.

Τώρα, η σύναψη μιας συμφωνίας στρατιωτικής συνεργασίας με αυτόν τον τρόπο είναι μια προσέγγιση που θα εμβαθύνει τα προβλήματα εδώ και θα ενθαρρύνει κι άλλο την κακομαθημένη 'Ελληνοκυπριακή' πλευρά και είναι μια εξαιρετικά ανεύθυνη εκτίμηση.

Είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά προβληματική κατάσταση όσον αφορά τις συμμαχικές σχέσεις με την Τουρκία.

Μέσα σε όλη αυτή την εικόνα, εμείς βλέπουμε ξεκάθαρα το ποιος θέλει να κάνει τι θέλει να κάνει στη Μεσόγειο, ι η Μεσόγειος έχει γεμίσει από πάρα πολλά πολεμικά πλοία, σε τέτοιο βαθμό που δεν υπάρχει χώρος για να βγουν οι βάρκες.

Αυτή ήταν μια προσέγγιση που σαμποτάρει το διάλογο και ενθαρρύνει αυτούς που δεν επιθυμούν μια λύση και αυτούς που απαιτούν την ανομία, ενώ θα έπρεπε να γίνει ένα πιο σταθερό βήμα με βάση έναν πιο διπλωματικό διάλογο.

Ως εκ τούτου, έχει καταγραφεί ως μια εξαιρετικά λανθασμένη προσέγγιση και μια προσέγγιση που πρέπει να απορριφθεί.

Ό,τι και αν συμβεί, η Τουρκική Δημοκρατία θα συνεχίσει την ιστορική της αλληλεγγύη προς την 'Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου' με τον πιο ισχυρό τρόπο και, όπως συχνά δηλώνει ο πρόεδρός μας, ο 'τουρκοκυπριακός' λαός και η 'Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου' δεν θα είναι ποτέ μόνοι τους.Το μέλλον του 'τουρκοκυπριακού' λαού και της 'Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου' και η διασφάλιση του θα συνεχίσει να αποτελεί για εμάς μια υπόθεση υπεράσπισης του τουρκοκυπριακού λαού».

Πηγή: skai.gr

