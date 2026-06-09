Η Μαντόνα επιστρέφει με ένα από τα πιο προκλητικά βίντεο κλιπ των τελευταίων χρόνων, έχοντας στο πλευρό της την Κέιτ Μος και μια σειρά από διάσημα πρόσωπα.

Η 67χρονη «βασίλισσα της ποπ» παρουσίασε ένα δεκάλεπτο μουσικό φιλμ για το «Confessions II», μέσα από το οποίο προωθεί το επερχόμενο άλμπουμ της. Σε μία από τις σκηνές που έχουν ήδη προκαλέσει αντιδράσεις, η Μαντόνα εμφανίζεται σε τουαλέτα νυχτερινού κλαμπ, σε ένα ιδιαίτερα τολμηρό στιγμιότυπο με νεαρό άνδρα, την ώρα που το πάρτι συνεχίζεται γύρω τους.

Το βίντεο, που κινείται ανάμεσα στο clubbing, τη μόδα και την κινηματογραφική πρόκληση, περιλαμβάνει cameos από την Κέιτ Μος, τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, την Οντέσα Α’ζιόν και την Τζούλια Γκάρνερ, η οποία πρόκειται να υποδυθεί τη Μαντόνα στην πολυαναμενόμενη βιογραφική ταινία για τη ζωή της.

Οι θαυμαστές της, πάντως, εμφανίστηκαν διχασμένοι. Άλλοι αποθέωσαν τη Μαντόνα για το γεγονός ότι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει το βίντεο κλιπ σαν ολοκληρωμένη καλλιτεχνική εμπειρία, ενώ άλλοι σχολίασαν πως η νέα της δουλειά είναι από τις πιο ακραίες που έχει παρουσιάσει εδώ και χρόνια.

Madonna premieres new song “Danceteria” in ‘Confessions II - The Film’ now on YouTube. https://t.co/79gM6UX8eM — Pop Crave (@PopCrave) June 8, 2026

Το «Confessions II» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου, με τη Μαντόνα να συνεργάζεται ξανά με τον Στιούαρτ Πράις, τον παραγωγό που είχε βάλει την υπογραφή του και στο εμβληματικό «Confessions on a Dance Floor» του 2005.

Πηγή: skai.gr

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