Η Τεχεράνη δεν έχει στείλει υπερηχητικούς πυραύλους στους Χούθι της Υεμένης, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν σε τηλεοπτική συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, μια ημέρα αφότου η οργάνωση έπληξε το κεντρικό Ισραήλ.

Οι αντάρτες Χούθι που ελέγχουν τη βόρεια Υεμένη ανέλαβαν την ευθύνη για την εκτόξευση πυραύλου εδάφους-εδάφους που έφθασε στο κεντρικό Ισραήλ για πρώτη φορά το Σάββατο και έπληξε μη κατοικημένη περιοχή, χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Το χτύπημα σηματοδότησε την πρώτη φορά που οι Χούθι διεισδύουν τόσο βαθιά στον ισραηλινό εναέριο χώρο με πύραυλο.

Ακολούθως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε τους Χούθι για αντίποινα μετά την ανάληψη της ευθύνης από την οργάνωση για πυραυλική επίθεση στο κεντρικό Ισραήλ.

«Θα πρέπει να γνωρίζουν (...) ότι θα πληρώνουν βαρύ τίμημα κάθε φορά που θα προσπαθούν να μας βλάψουν", είπε ο Νετανιάχου κατά την έναρξη εβδομαδιαίας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Ένα από τα ερωτήματα που εγείρεται είναι το πώς ο πύραυλος των Χούθι που έπεσε στο κεντρικό Ισραήλ απέφυγε τα προηγμένα συστήματα ανίχνευσης του Ισραήλ, καθώς μόνο όταν βρέθηκε πάνω από τον ισραηλινό εναέριο χώρο καταρρίφθηκε, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με πιθανές αστοχίες στα συστήματα ασφαλείας.

Δεν είναι ακόμη σαφές εάν ο πύραυλος εντοπίστηκε έγκαιρα και γιατί δεν αναχαιτίστηκε από το σύστημα Arrow όπως είχε προγραμματιστεί.

Οι Χούθι δεν έχουν τη δική τους βιομηχανία βαλλιστικών πυραύλων. Ολόκληρο το απόθεμά τους προέρχεται από το Ιράν. Οι πύραυλοι που στην Υεμένη είναι γνωστοί με την ονομασία «Tufan» είναι ουσιαστικά ο ιρανικός πύραυλος Ghadir, εξέλιξη του Shahab-3. Για 25 χρόνια, το σύστημα Arrow έχει αναπτυχθεί και αναβαθμιστεί για να μπορεί να τους αναχαιτίσει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.