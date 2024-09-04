Τουρκία: Μήνυμα πραξικοπήματος από αποφοίτους στρατιωτικής σχολής;

Οι απόφοιτοι ύψωσαν τα ξίφη τους και φώναξαν συνθήματα «είμαστε οι στρατιώτες του Κεμάλ», όπως μετέδωσε από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Στην Τουρκία άνοιξε συζήτηση αν ήταν μήνυμα «πραξικοπήματος».

Οι απόφοιτοι των στρατιωτικών σχολών φώναξαν: «Είμαστε οι στρατιώτες του Μουσταφά Κεμάλ (Ατατούρκ). Είμαστε οι στρατιώτες του Μουσταφά Κεμάλ (Ατατούρκ).

Ορκιζόμαστε. Ορκιζόμαστε στην πίστη μας για τη δημοκρατική, κοσμική και ανεξάρτητη Τουρκία, στην πίστη μας για τη δημοκρατική, κοσμική και ανεξάρτητη Τουρκία.

Για την ενότητα της χώρας. Όπως και για την πίστη στην τιμή του τουρκικού λαού».



Πηγή: skai.gr

