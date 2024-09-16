Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ποινή φυλάκισης έξι μηνών με αναστολή επέβαλε δικαστήριο του Λονδίνου στον μέχρι πρότινος βασικό παρουσιαστή των ειδήσεων του BBC Χιου Έντουαρντς, ο οποίος είχε παραδεχθεί την ενοχή του για τις κατηγορίες περί ηλεκτρονικής λήψης και κατοχής άσεμνων φωτογραφιών ανηλίκων.

Ο 62χρονος Ουαλός δημοσιογράφος είχε παραδεχθεί ότι κατείχε 41 άσεμνες φωτογραφίες, επτά εκ των οποίων υπάγονται στην κατηγορία Α, την πιο σοβαρή για τέτοιας φύσης αδίκημα.

Το πρωί έφτασε στο Πρωτοδικείο του Γουέστμινστερ για την ανακοίνωση της ποινής με μία βαλίτσα, έτοιμος για το ενδεχόμενο φυλάκισης χωρίς αναστολή.

Ο συνήγορος υπεράσπισης επανέλαβε πως ο κ. Έντουαρντς «λυπάται για το αποκρουστικό έγκλημά του». Ανακοινώνοντας την ποινή, που περιλαμβάνει επίσης υποχρεωτική παρακολούθηση προγράμματος θεραπείας για όσους έχουν τελέσει σεξουαλικό αδίκημα, υποχρέωση υπογραφής του μητρώου τέτοιων αδικημάτων επί επτά χρόνια και καταβολή δικαστικών δαπανών, ο δικαστής είπε ότι η φήμη του δημοσιογράφου έχει καταρρακωθεί, ότι το αδίκημα είναι εξαιρετικά σοβαρό, αλλά και ότι δεν συνιστά κίνδυνο για ανήλικους.

Ο Έντουαρντς άρχισε να συνομιλεί με έναν ενήλικο άντρα, τον Άλεξ Γουίλιαμς, μέσω WhatsApp το Δεκέμβριο του 2020, κάτι που συνεχίστηκε μέχρι τον Αύγουστο του 2021. Εκείνος έστειλε στον δημοσιογράφο 377 άσεμνες φωτογραφίες, εκ των οποίων οι 41 ήταν παιδιών, ηλικίας κυρίως 13-15 ετών, αλλά και μία φωτογραφία παιδιού επτά έως εννέα ετών.

Όπως σημείωσε η υπεράσπιση, κατά την ανταλλαγή μηνυμάτων ο Έντουαρντς ανέφερε κάποια στιγμή ότι δεν ήθελε να λαμβάνει φωτογραφίες ανηλίκων.

Η υπεράσπιση του κ. Έντουαρντς τόνισε επίσης κατά την όλη διαδικασία πως ο κατηγορούμενος δεν αποθήκευσε καμία φωτογραφία και αναφέρθηκε σε «σωματικά και ψυχολογικά προβλήματα υγείας». Σημείωσε επίσης τον πρότερο «εξαιρετικό» χαρακτήρα του κ. Έντουαρντς.

Οι κατηγορίες σε βάρος του δημοσιογράφου απαγγέλθηκαν τον Ιούνιο, ενώ η σύλληψή του έγινε τον Νοέμβριο, χωρίς να έχει γίνει γνωστή επί μήνες.

Ο Χιου Έντουαρντς, που είχε χαρακτηριστεί ως «το πρόσωπο του BBC», κατηγορήθηκε πέρυσι τον Ιούλιο σε μια ξεχωριστή υπόθεση πως είχε πληρώσει ένα 17χρονο άτομο χιλιάδες λίρες για να του στέλνει άσεμνες φωτογραφίες του επί τρία χρόνια, αρχής γενομένης το 2020. Η αστυνομία έκρινε ότι δεν είχε τελεστεί αδίκημα σε αυτή την περίπτωση.

Εν τέλει, παραιτήθηκε από τον οργανισμό τον περασμένο Απρίλιο, εννέα μήνες μετά από την εμπλοκή του ονόματός του στο σκάνδαλο. Μετά από την αποκάλυψη του ονόματός του και παρά την απόφαση της αστυνομίας πως δεν στοιχειοθετείτο εγκληματική πράξη, ο Χιου Έντουαρντς νοσηλεύτηκε με ψυχολογικά προβλήματα.

Ο Χιου Έντουαρντς ήταν στην τρίτη θέση των πιο ακριβοπληρωμένων παρουσιαστών και δημοσιογράφων του BBC για το οικονομικό έτος 2023/24, παρά το γεγονός ότι από τον Ιούλιο του 2023 είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα λόγω της εμπλοκής του στο σκάνδαλο.

Αμείφθηκε με περίπου 475.000 λίρες (μικτός ετήσιος μισθός), σχεδόν 40.000 λίρες περισσότερες από το προηγούμενο έτος.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.