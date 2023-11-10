Παρά την σκληρή στάση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου η κυβέρνηση του Ισραήλ εξετάζει τη σύναψη συμφωνίας με τη Χαμάς προκειμένου να απελευθερωθούν όλοι οι άμαχοι Ισραηλινοί που είναι σε ομηρία στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα πάντα με τους New York Times, η Χαμάς και το Ισραήλ διαπραγματεύονται δύο προτάσεις απελευθέρωσης ομήρων, με την αμερικανική εφημερίδα να επικαλείται αξιωματούχους που έχουν γνώση των συνομιλιών. Το Κατάρ είναι ο βασικός διαμεσολαβητής στις συνομιλίες, ενώ συμμετέχουν επίσης ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ, ανέφερε το δημοσίευμα.

Σύμφωνα με μία από τις προτάσεις που συζητούνται, η Χαμάς θα απελευθερώσει 10 έως 20 άμαχους ομήρους - συμπεριλαμβανομένων Ισραηλινών γυναικών και παιδιών καθώς και ξένων, συμπεριλαμβανομένων Αμερικανών - με αντάλλαγμα μια σύντομη κατάπαυση των μαχών, δήλωσε ένας αξιωματούχος. Αυτό θα μπορούσε να ακολουθηθεί από την απελευθέρωση περίπου 100 αμάχων, εάν τηρηθούν οι όροι, είπαν.

Σε αντάλλαγμα, η Χαμάς ζητά μια σύντομη παύση, περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια, καύσιμα για τα νοσοκομεία στη Γάζα που βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και την απελευθέρωση γυναικών και παιδιών που βρίσκονται στις ισραηλινές φυλακές, σύμφωνα με την πηγή. Ένας αξιωματούχος δήλωσε ότι οι ισραηλινές αρχές έχουν εκφράσει αβεβαιότητα σχετικά με την απελευθέρωση των κρατουμένων τους.

Η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές ομάδες κρατούν περίπου 240 άτομα ως ομήρους στη Γάζα, σύμφωνα με τους IDF. Λιγότεροι από τους μισούς από αυτούς είναι πολίτες, δήλωσε ένας αξιωματούχος. Η Χαμάς έχει αρνηθεί να απελευθερώσει οποιονδήποτε από τους Iσραηλινούς άνδρες στρατιωτικής ηλικίας που κρατά στη Γάζα, δήλωσαν αξιωματούχοι.

«Οι διαπραγματεύσεις για τους ομήρους θα χρειαστούν χρόνο»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Ισραηλινού Στρατού Αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι σχολίασε τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης για πιθανές συμφωνίες με τη Χαμάς, σύμφωνα με τις οποίες η τρομοκρατική ομάδα θα απελευθερώσει ορισμένους από τους ομήρους που κρατά.



«Εργαζόμαστε συνεχώς και ενεργητικά για να επιστρέψουν οι όμηροι», δήλωσε ο Χάγκαρι σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Παρασκευής.



«Αυτές οι διαδικασίες είναι πολύπλοκες, θα χρειαστούν ακόμα χρόνο. Δεν θα χάσουμε ούτε μια ευκαιρία να επιστρέψουμε τους ομήρους σπίτι» επισήμανε.



Ο Χάγκαρι προέτρεψε την κοινή γνώμη να μην βασίζεται σε αναφορές σχετικά με συμφωνίες ομήρων που δεν προέρχονται απευθείας από τους IDF.



«Ο ισραηλινός στρατός πρώτα θα ενημερώσει τις οικογένειες των ομήρων εάν υπάρξει εξέλιξη, και στη συνέχεια θα ενημερώσει δημόσια» ξεκαθάρισε.



Πηγή: skai.gr

