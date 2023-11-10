Οι αρχές του νοσοκομείου Αλ Σίφα στην πόλη της Γάζας άρχισαν να εκκενώνουν το ιατρικό κέντρο μετά από εντολές του Ισραηλινού Στρατού, ο οποίος έχει περικυκλώσει το συγκρότημα όπου η Χαμάς πιστεύεται ότι έχει χτίσει ένα σημαντικό υπόγειο διοικητικό κέντρο, αναφέρει η Wall Street Journal, επικαλούμενη άτομο που γνωρίζει το θέμα. Ισραηλινά τανκς φαίνεται ότι πολιορκούν τέσσερα νοσοκομεία, τα Αλ Σίφα, Ραντίσι, Αλ Νασρ και το Ινδονησιακό.



Σε ό,τι αφορά το Αλ Σίφα δέχθηκε τουλάχιστον μία επίθεση την Παρασκευή, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις πλησίαζαν στο σημείο. Δεν είναι ακόμη σαφές ποιος ευθύνεται για την επίθεση.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



Περίπου 50.000 με 60.000 άνθρωποι είχαν καταφύγει μέσα και γύρω από τους χώρους του νοσοκομείου, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, το οποίο προσθέτει ότι υπάρχουν και 2.500 ασθενείς.



Οι άμαχοι έχουν συγκεντρωθεί γύρω από το νοσοκομείο, ελπίζοντας να ξεφύγουν από τους βομβαρδισμούς που σφυροκοπούν την υπόλοιπη πόλη της Γάζας.

Οι Ισραηλινοί στρατιώτες «θα σκοτώσουν» τους μαχητές της Χαμάς «που πυροβολούν μέσα από τα νοσοκομεία» της Γάζας, προειδοποίησε σήμερα εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, μετά τα πλήγματα σε πολλά νοσηλευτικά ιδρύματα, νωρίτερα σήμερα.

«Εάν βλέπουμε τους τρομοκράτες της Χαμάς να πυροβολούν μέσα από νοσοκομεία, θα κάνουμε αυτό που πρέπει (…) θα τους σκοτώσουμε» είπε ο Ρίτσαρντ Χεχτ μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Το νοσοκομείο Αλ Σίφα έχει λιγότερο από 24 ώρες καυσίμων για να παραμείνει σε λειτουργία, δήλωσε το μεσημέρι στο BBC ο Δρ Ασράφ αλ Κούντρα, εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας της Χαμάς στη Γάζα.



Είπε ότι η περιοχή γύρω από το Αλ Σίφα - η μεγαλύτερη στη Γάζα - έχει δεχθεί από έως και πέντε χτυπήματα σήμερα, προκαλώντας ζημιές στο μαιευτήριο και σε άλλα μέρη του συγκροτήματος. Ο αριθμός των πληγμάτων δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές, αλλά το BBC τονίζει ότι βίντεο, των οποίων η εγκυρότητα επαληθεύτηκε, έδειξαν ένα βλήμα να χτυπά το προαύλιο του νοσοκομείου και να φαίνεται να τραυματίζει σοβαρά τουλάχιστον ένα άτομο.



«Αν το νοσοκομείο Αλ Σίφα βγει εκτός λειτουργίας, θα είναι καταστροφή για τους κατοίκους της πόλης της Γάζας», προειδοποίησε ο Δρ Κούντρα, προσθέτοντας ότι το προσωπικό φοβάται.



Υπήρξαν αναφορές για τουλάχιστον ένα θάνατο στο Αλ Σίφα από ισραηλινό χτύπημα την Παρασκευή. Η κυβέρνηση της Χαμάς ισχυρίζεται ότι υπήρξαν 13. Ο γιατρός είπε ότι γνωρίζει για έναν θάνατο, αλλά δεν μπορεί να επιβεβαιώσει κανένα άλλο. Δήλωσε επίσης ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν.



Ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί το νοσοκομείο Αλ Σίφα για κάλυψη και επιχειρεί από σήραγγες κάτω από το οικοδομικό συγκρότημα.



Μαρτυρία του απεσταλμένου του BBC



«Βρίσκομαι έξω από το νοσοκομείο Αλ Σίφα στην πόλη της Γάζας, μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά από τα ισραηλινά τανκς που πλησιάζουν από βορρά και νότο. Η περιοχή υφίσταται κάθε τόσο ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, βομβαρδισμούς πυροβολικού και πυροβολισμούς.



Μπορώ να ακούσω τους ήχους εκρήξεων και βομβαρδισμών, και έχω δει πτώματα να μεταφέρονται εδώ με οχήματα και κάρα που τα σύρουν άλογα και γαϊδούρια.



Μέσα σε αυτό το νοσοκομείο υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες τραυματίες, πολλοί από τους οποίους εξακολουθούν να είναι σε κρίσιμη κατάσταση λόγω των σοβαρών τραυματισμών που έχουν υποστεί. Δεν μπορούν να φύγουν από το νοσοκομείο λόγω των τραυμάτων τους.



Πολλοί στο νοσοκομείο είναι εκεί για να μείνουν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα, ακόμη και σε τόσο τρομερές συνθήκες.

Υπάρχει έλλειψη καυσίμων και φαρμάκων και τα ισραηλινά τανκς πλησιάζουν όλο και περισσότερο.



Χιλιάδες έχουν εγκαταλείψει αυτό το νοσοκομείο για να πάνε σε μέρη που θεωρούν λίγο πιο ασφαλή. Ωστόσο, δεν υπάρχει πραγματική έννοια ασφάλειας εδώ στη Γάζα».



Breaking: Targeting Al Shifa hospital right now !! https://t.co/DKk0w4mrhI — Nour Naim| نور نعيم (@NourNaim88) November 10, 2023

Καταγγελίες ότι οι IDF έπληξαν σχολείο και νοσοκομείο με τουλάχιστον 50 νεκρούς

Από πλευράς του, ο διευθυντής του νοσοκομείου Αλ Σίφα, του μεγαλύτερου στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε το απόγευμα ότι περίπου 50 πτώματα έχουν μεταφερθεί εκεί μετά τον βομβαρδισμό, το πρωί, ενός νοσοκομείου στην Πόλη της Γάζας, όπου φιλοξενούνται πολλοί εκτοπισμένοι.

Νωρίτερα, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters, ο Μοχάμαντ Άμπου Σελμέγια έκανε λόγο για τουλάχιστον 20 νεκρούς από ισραηλινό πλήγμα στο σχολείο Αλ Μπουράκ.

Inside Al-Shifa hospital, now in Gaza city

الوضع في مستشفى الشفاء الآن pic.twitter.com/7ISuX0GInD — بلال نزار ريان (@BelalNezar) November 10, 2023

Το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Χαμάς ανακοίνωσε εξάλου ότι «πολλά (ισραηλινά) άρματα) έχουν πάρει θέση σε απόσταση 200 μέτρων από το σχολείο Αλ Μπουράκ, στον δρόμο Αλ Νασρ και περικυκλώνουν τέσσερα νοσοκομεία της περιοχής».

Screams of pain and terror fill the yard of al-Shifa hospital after it was bombed by lsraeli warplanes.. pic.twitter.com/g4zIk6LKai — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) November 10, 2023

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 19 τραυματίστηκαν από πυρά των ισραηλινών δυνάμεων στο νοσοκομείο Αλ Κοντς της Γάζας, ανακοίνωσε η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος. Η μη κερδοσκοπική οργάνωση έκανε λόγο για Ισραηλινούς ελεύθερους σκοπευτές που πυροβολούν το νοσοκομείο στην Πόλη της Γάζας, προσθέτοντας ότι «οι συγκρούσεις είναι βίαιες».

Το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα πως 11.078 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου.

Μεταξύ των νεκρών που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα, 4.506 ήταν παιδιά και 3.027 γυναίκες, ανέφερε το υπουργείο Υγείας. Εξάλλου, 27.490 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανέφερε επίσης πως 21 νοσοκομεία έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους και 47 κέντρα υγείας δεν παρέχουν υπηρεσίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.