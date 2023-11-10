Η Ρόαα Χανίγια, εγγονή του ανώτατου πολιτικού ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, σκοτώθηκε σήμερα Παρασκευή σε αεροπορική επιδρομή των IDF στην πόλη της Γάζας, αναφέρει το Al Jazeera, χωρίς να επικαλείται περαιτέρω στοιχεία.
Το Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει το δημοσίευμα.
Ο 60χρονος Ισμαήλ Χανίγια ανέλαβε πρωθυπουργός της Παλαιστινιακής Αρχής το 2006, αλλά καθαιρέθηκε το 2007 από τον πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς. Ο ίδιος και το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο δεν αναγνώρισαν την πράξη αυτή και έκτοτε ασκεί ντε φάκτο εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ στη Δυτική Όχθη την εξουσία ασκεί η ελεγχόμενη από τη Φατάχ του Αμπάς Παλαιστινιακή Αρχή.
