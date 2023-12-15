ΝΥΤ: Ποιο είναι το σχέδιο των ΗΠΑ για τις «χαμηλής έντασης» επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα

Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του προέδρου Μπάιντεν συμβούλεψε το Ισραήλ την Πέμπτη να τερματίσει τη μεγάλης κλίμακας χερσαία εκστρατεία του στη Λωρίδα της Γάζας και να μεταβεί σε μια πιο στοχευμένη φάση του πολέμου κατά της Χαμάς, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Ο Τζέικ Σάλιβαν, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, δεν διευκρίνισε το χρονοδιάγραμμα κατά τη διάρκεια των συναντήσεών του την Πέμπτη. Αλλά σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, που επικαλούνται οι ΝΥΤ, ο Μπάιντεν θέλει το Ισραήλ να στραφεί σε πιο ακριβείς τακτικές εντός τριών εβδομάδων ή σύντομα μετά.

Η νέα φάση που οραματίζονται οι Αμερικανοί θα περιλαμβάνει μικρότερες ομάδες ελίτ δυνάμεων που θα κινούνται μέσα και έξω από τα κέντρα πληθυσμού στη Γάζα, εκτελώντας πιο ακριβείς αποστολές για να βρουν και να σκοτώσουν τους ηγέτες της Χαμάς, να διασώσουν ομήρους και να καταστρέψουν σήραγγες, δήλωσαν οι αξιωματούχοι.

Η έκκληση για αλλαγή τακτικής έρχεται καθώς οι διαφορές μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ έχουν διευρυνθεί λόγω των καταστροφικών συνθηκών στη Γάζα.

Ο Μπάιντεν είπε αυτή την εβδομάδα ότι το Ισραήλ άρχισε να χάνει τη διεθνή υποστήριξη λόγω του «αδιάκριτου βομβαρδισμού» της Γάζας, προβαίνοντας έτσι σε μια πιο σκληρή εκτίμηση από τις προηγούμενες δημόσιες δηλώσεις του που παρότρυναν το Ισραήλ να επιδείξει μεγαλύτερη προσοχή για την προστασία των αμάχων.

Ο Σάλιβαν, ο οποίος βρέθηκε στο Ισραήλ την Πέμπτη, μίλησε για μια πιθανή μετάβαση «στο εγγύς μέλλον, αλλά δεν θέλω να βάλω χρονική σφραγίδα», σύμφωνα με τον Τζον Κίρμπι, εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου.

Λίγο αφότου οι New York Times δημοσίευσαν τις συζητήσεις, το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέδωσε δήλωση λέγοντας ότι «είχε ξεκαθαρίσει ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τον πόλεμο μέχρι να ολοκληρώσουμε όλους τους στόχους του».

Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν κατανοεί και αποδέχεται ότι οι προσπάθειες του Ισραήλ να εξολοθρεύσει τους ηγέτες της Χαμάς θα συνεχιστούν για μήνες, ακόμη και μετά τη μετάβαση από επιχειρήσεις υψηλότερης σε χαμηλότερης έντασης.

Ωστόσο, οι διαφορές μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ έχουν διευρυνθεί τις τελευταίες εβδομάδες σχετικά με τη διεξαγωγή του πολέμου του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς και τον μεταπολεμικό εποικισμό για τη Λωρίδα της Γάζας.

«Θέλω να επικεντρωθούν στο πώς να σώσουν ζωές αμάχων», είπε ο κ. Μπάιντεν την Πέμπτη μετά από ομιλία για το κόστος των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στο Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας. «Να μην σταματήσουν να κυνηγούν τη Χαμάς, αλλά να είναι περισσότερο προσεκτικοί."





