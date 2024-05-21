Τι θα πει η μάνα σου όταν δει το πτώμα σου, της Αργυρώς Βώβου στο θέατρο Πορεία

Το ολοκαίνουργιο έργο της Αργυρώς Βωβού με τίτλο «Τι θα πει η μάνα σου όταν δει το πτώμα σου», που προέκυψε από τη Σχολή Πυροδότησης Θεατρικής Γραφής, παρουσιάζεται, στο Θέατρο Πορεία, σε σκηνοθεσία της Δέσποινας-Ντορίνας Ρεμεδιάκη. Ο θάνατος απεργεί και η γη έχει γεμίσει με… εν αναμονή νεκρούς. Η Σάνα ανυπομονεί να πεθάνει, έχει δοκιμάσει όλες τις μεθόδους αυτοκτονίας, αλλά όλες έχουν αποτύχει αφήνοντάς τη με ένα γκραν-γκινιόλ «πτώμα». Στην αποβάθρα ενός σταθμού, ο Μίκυ θα της μιλήσει για μια πύλη στον χωροχρόνο, η οποία μπορεί να την οδηγήσει πίσω, στη νύχτα της σύλληψης της. Θα καταφέρει η Σάνα να μπει σε αυτή την τρύπα για να αποτρέψει τη σύλληψή της και να εκμηδενίσει την ύπαρξη της; Ή θα την προλάβει η λήξη της απεργίας; Η απάντηση βρίσκεται κρυμμένη στο σουρεαλιστικό έργο που στάζει μαύρο χιούμορ και λύνεται μέσα στην υπαρξιακή συγκίνηση.

Παίζουν: Χριστίνα Μπρέκου, Φανή Παναγιωτίδου, Διονύσης Πιφέας, Αλέξανδρος Σιάτρας

Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00, Κυριακή στις 21:30

A’, Β’ ζώνη: 15€, Γ’ ζώνη: 12€ | Εκπτωτικά εισιτήρια: Senior (άνω των 65), φοιτητικό, νεανικό (κάτω των 22), ανέργων, ΑΜΕΑ (67% και άνω), με την επίδειξη βεβαίωσης αναπηρίας, εισιτήριο συνοδού ΑΜΕΑ: 12€. Προπώληση: more.com

Θέατρο Πορεία, Τρικόρφων 3-5 & 3ης Σεπτεμβρίου 69, Πλατεία Βικτωρίας

O Θεόδωρος Κουρεντζής και η Utopia Orchestra στο Μέγαρο Μουσικής

Ο Θεόδωρος Κουρεντζής έρχεται στο Μέγαρο με το νέο του καλλιτεχνικό εγχείρημα, την Utopia, ένα διεθνές σύνολο αποτελούμενο από κορυφαίους σολίστες του κόσμου. Θα παρουσιάσουν στο φιλόμουσο αθηναϊκό κοινό μία εκτέλεση της Ένατης συμφωνίας του Μπρούκνερ, η οποία υπόσχεται να αποτελέσει εμπειρία ζωής για τους ακροατές της. Οι συντελεστές της Utopia Orchestra, είναι κορυφαίοι μουσικοί από την Αυστραλία ως το Περού και από την Ιαπωνία ως τις Ηνωμένες Πολιτείες, με αποδεδειγμένες ικανότητες τόσο ως σολίστ όσο και στη μουσική διάδραση. Οι μουσικοί αυτοί εμφορούνται από την κοινή διάθεση να υπηρετήσουν την τέχνη τους με ασυμβίβαστη αφοσίωση και όραμα, ως μέλη όχι απλώς μιας συνηθισμένης ορχήστρας αλλά μιας ζωντανής καλλιτεχνικής κοινότητας, κάνοντας μουσική αλλά και ευρύτερα πνευματική προετοιμασία πάνω στα έργα που (συν)αποφασίζουν κάθε φορά να ερμηνεύσουν.

Δευτέρα 20/5 και Τρίτη 21/5 στις 20:30

15-100€

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα

Tools/Time: Μια site-specific εγκατάσταση του Julius Pristauz στο Snehta Residency

Το Snehta Residency παρουσιάζει την ατομική έκθεση του Julius Pristauz «Tools/Time», ως αποτέλεσμα της δίμηνης φιλοξενίας (residency) του στο Snehta. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη, 21 Μαΐου 2024, στις 19:00. Το έργο του Pristauz περιστρέφεται συχνά γύρω από ζητήματα που σχετίζονται με τις εντάσεις που αναπτύσσονται μεταξύ δημόσιου – ιδιωτικού και με το θέμα της κατασκευής των ταυτοτήτων (όχι μόνο των ατομικών, αλλά και των συλλογικών ή ακόμη και των εταιρικών), καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα ζητήματα αυτά αντανακλώνται στον αστικό χώρο και την αρχιτεκτονική. Η έκθεση έχει τη μορφή μιας site-specific εγκατάστασης που περιλαμβάνει γλυπτική, βίντεο, ζωγραφική καθώς και μια παρέμβαση στο lightbox που βρίσκεται μπροστά από τον κεντρικό χώρο του Snehta. Ο Pristauzδ ιερευνά μια πιθανή γεφύρωση μεταξύ της έννοιας του χρόνου και της performance, που προσεγγίζονται μέσα από μια υποκειμενική οπτική γωνία και συνδέονται με αυτό που ο ίδιος ο καλλιτέχνης αποκαλεί αρχιτεκτονικές της προσοχής (architectures of attention).

Διάρκεια Έκθεσης: 21 – 28 Μαϊου 2024 | Εγκαίνια: Τρίτη, 21 ΜαΪου 2024, 19:00

Ωράριο: Δευτέρα εώς Κυριακή: 17:00 – 21:00

Snehta Residency, Ι. Δροσοπούλου 47, Κυψέλη. Τηλέφωνο: 21 3040 2918

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.