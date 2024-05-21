Συνεχίζονται οι σκληρές μάχες ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και μέλη του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ και τα δυο μέρη καταφέρθηκαν εναντίον των ενταλμάτων σύλληψης ηγετών τους που ζητήθηκε να εκδοθούν από εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) για τη φερόμενη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου.

Ο εισαγγελέας του ΔΠΔ Καρίμ Χαν έκανε γνωστό χθες ότι ζήτησε την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ για εγκλήματα όπως η «σκόπιμη πρόκληση λιμού αμάχων», «ανθρωποκτονίες εκ προθέσεως» και «εξόντωση ή/και δολοφονία» κατά τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας.

Ζήτησε ταυτόχρονα να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης σε βάρος τριών ηγετών της Χαμάς, του Ισμαήλ Χανίγια, του Μοχάμεντ Ντέιφ και του Γιαχία Σινουάρ, κατηγορώντας τους για «εξόντωση», «βιασμούς και άλλες μορφές σεξουαλικής βίας» και «απαγωγές ομήρων», πράξεις που αποτελούν «εγκλήματα πολέμου».

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός απέρριψε «με αηδία τη σύγκριση από τον εισαγγελέα της Χάγης του Ισραήλ», χώρας «δημοκρατικής», με τους «σφαγείς της Χαμάς». Ο υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησής του, ο Ισραέλ Κατς, κατακεραύνωσε τη «σκανδαλώδη απόφαση» και την «ιστορική ατιμία» του δικαστηρίου της Χάγης.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα από την πλευρά του καταδίκασε τις «προσπάθειες του εισαγγελέα (...) να εξισώσει το θύμα με τον δήμιο».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ο πιο βασικός σύμμαχος του Ισραήλ σε διεθνές επίπεδο, χαρακτήρισε «εξωφρενικό» το αίτημα να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης του κ. Νετανιάχου, απορρίπτοντας κάθε «εξίσωση» του Ισραήλ και τη Χαμάς. Ενώ «απέρριψε» τον όρο «γενοκτονία», που χρησιμοποιείται για τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την αμερικανική εβραϊκή κληρονομιά στον Λευκό Οίκο.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν χαρακτήρισε «ντροπή» το αίτημα για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης ισραηλινών ηγετών, προειδοποιώντας πως θα μπορούσε να θέσει υπό αμφισβήτηση τη συνέχιση διαπραγματεύσεων για την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ πρόσθεσε πως το ΔΠΔ δεν έχει «δικαιοδοσία» στο Ισραήλ.

Απεναντίας, η διπλωματία της Γαλλίας τόνισε πως το Παρίσι «υποστηρίζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, την ανεξαρτησία του και τον αγώνα εναντίον της ατιμωρησίας σε όλες τις καταστάσεις» μετά τις ανακοινώσεις του εισαγγελέα του.

Ο πόλεμος ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, όταν ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξαπέλυσε την πιο πολυαίμακτη επίθεση στην ιστορία στην ισραηλινή επικράτεια από ιδρύσεως κράτους, στην οποία έχασαν τη ζωή τους πάνω από 1.170 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα. Μαχητές της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών ένοπλων κινημάτων απήγαγαν παράλληλα 252 ανθρώπους κατά τη διάρκεια της επίθεσης, από τους οποίους 124βρίσκονται στη Λωρίδα της Γάζας, όμως 37 από αυτούς πιστεύεται πως είναι νεκροί, κατά τον ισραηλινό στρατό.

Τα πτώματα τεσσάρων ομήρων που εντοπίστηκαν την περασμένη εβδομάδα βρίσκονταν μέσα σε υπόγειες σήραγγες στον καταυλισμό προσφύγων Τζαμπάλια, ανέφερε χθες η ίδια πηγή.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ ορκίστηκε σε αντίποινα να αφανίσει τη Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, κίνημα που χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ.

Στις ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξάγονται έκτοτε στην πολιορκημένη και ερειπωμένη Λωρίδα της Γάζας έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 35.562 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, ανάμεσά τους 106 σε 24 ώρες, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, που ανακοινώθηκαν χθες.

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις προκαλούν επίσης ανθρωπιστική καταστροφή. Η μεγάλη πλειονότητα των 2,4 εκατ. κατοίκων του θυλάκου απειλούνται από λιμό και οι μισοί και πλέον εκτοπίστηκαν βίαια, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

«Μας σκοτώνουν στον ύπνο μας»

Αεροσκάφη κι ελικόπτερα εξαπέλυσαν νέα πλήγματα χθες στη Λωρίδα της Γάζας, όπου μαίνονταν για ακόμη μια ημέρα χερσαίες μάχες.

Στο βόρειο τμήμα του θυλάκου, η πολεμική αεροπορία βομβάρδισε την πόλη της Γάζας και τον καταυλισμό προσφύγων στην Τζαμπάλια, όπου ο στρατός έκανε επίσης λόγο για «πιθανόν τις σκληρότερες» μάχες από τον Οκτώβριο.

Η Πολιτική Προστασία έκανε λόγο για οκτώ και νεκρούς και τραυματίες σε ισραηλινό βομβαρδισμό που έπληξε το διαμέρισμα της οικογένειας Αλ Άταρ, στη συνοικία του σεΐχη Ραντουάν στη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως διεξήγαγε «στοχευμένες επιδρομές» στο κεντρικό τμήμα του μικρού παλαιστινιακού θυλάκου.

Στον νότο, αεροπορικός βομβαρδισμός έπληξε σπίτι στη συνοικία Ταλ ας Σουλτάν, στον δυτικό τομέα της Ράφας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι οκτώ, σύμφωνα με πηγές σε νοσοκομεία. Η Ράφα έγινε επίσης στόχος πυρών του ισραηλινού πολεμικού ναυτικού, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

«Μας σκοτώνουν στον ύπνο μας, άμαχοι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, πεθαίνουν, και κανένας δεν δίνει δεκάρα για μας», συνόψισε ο Ουμπάιντ Χαφάτζα, κάτοικος της Ταλ ας Σουλτάν.

«Καθήκον»

Ο ισραηλινός στρατός εντατικοποίησε τις χερσαίες επιχειρήσεις του, κυρίως στην ανατολική Ράφα, πάνω στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο, όπου κατ’ αυτόν βρίσκονται τα «τελευταία» τάγματα της Χαμάς. Λέει πως διεξάγει «στοχευμένες επιδρομές εναντίον τρομοκρατικών υποδομών».

Παρά τις ενστάσεις πολλών ξένων πρωτευουσών και ανθρωπιστικών οργανισμών σε μείζονα χερσαία επίθεση στη Ράφα, ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γκάλαντ επέμεινε στο «καθήκον του Ισραήλ να επεκτείνει τη χερσαία επιχείρηση στη Ράφα, να εξαρθρώσει τη Χαμάς και να εγγυηθεί την επιστροφή των ομήρων» κατά τη συνάντηση που είχε το σαββατοκύριακο με τον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας, τον Τζέικ Σάλιβαν.

Αφότου δόθηκε η διαταγή για εσπευσμένη απομάκρυνση των αμάχων την 6η Μαΐου, την παραμονή της εισβολής αρμάτων μάχης στο ανατολικό τμήμα της Ράφας, «σχεδόν ο μισός πληθυσμός της Γάζας» - ή αλλιώς 800.000 άνθρωποι - «εξαναγκάστηκε να φύγει για ακόμη μια φορά», υπογράμμιζε προχθές ο επικεφαλής του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), ο Φιλίπ Λαζαρινί.

«Το ερώτημα που μας καίει είναι πού θα πάμε. Τώρα, όλοι αναρωτιόμαστε πώς θα βρούμε τροφή και πώς θα σωθούμε από τον θάνατο», δήλωσε ο Σαρχάν Αμπού ας Σαΐντ, κάτοικος της Ράφας.

Αφότου άρχισαν οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις την 7η Μαΐου στην ανατολική Ράφα, έκλεισαν δυο χερσαίες διελεύσεις νευραλγικής σημασίας για τις παραδόσεις βοήθειας και καυσίμων στον θύλακο (αυτή στα σύνορα με την Αίγυπτο και η Κερέμ Σαλόμ), χειροτερεύοντας περαιτέρω την ήδη τραγική κατάσταση. Η έλλειψη καυσίμων ειδικά είναι ολοένα πιεστικότερη, καθώς χωρίς αυτά δεν μπορούν να λειτουργήσουν όσα νοσοκομεία είναι ακόμα ανοικτά, ούτε μπορούν να ανεφοδιαστούν οχήματα που διανέμουν τρόφιμα και άλλα απολύτως απαραίτητα αγαθά.

«Σχέδιο δράσης»

Ενώ δεν υπάρχει στον ορίζοντα καμιά προοπτική τερματισμού των εχθροπραξιών, ο κ. Νετανιάχου δέχεται ολοένα εντονότερη πίεση να προετοιμάσει «στρατηγική» για το μέλλον της Λωρίδας της Γάζας.

Προχθές Κυριακή στην Ιερουσαλήμ ο κ. Σάλιβαν τον κάλεσε να συνοδεύσει με «πολιτική στρατηγική» για το μέλλον του παλαιστινιακού θυλάκου τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ενώ ο Μπένι Γκαντς, υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου στην κυβέρνηση πολέμου του κ. Νετανιάχου, απείλησε να παραιτηθεί αν δεν έχει καταρτιστεί και υιοθετηθεί εντός τριών εβδομάδων «σχέδιο δράσης» για τη μεταπολεμική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας. Και ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ απαίτησε επίσης «άμεση προετοιμασία» για να υπάρξει κυβερνητική «εναλλακτική» στον παλαιστινιακό θύλακο, ή αλλιώς νέο σχήμα στο οποίο δεν θα συμμετέχει η Χαμάς.

