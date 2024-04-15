NYT: Οι αποφάσεις μετά την επίθεση του Ιράν θέτουν σε δοκιμασία το πολιτικό μέλλον του Νετανιάχου

Στις αποφάσεις και το πολιτικό μέλλον του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου, τον μακροβιότερο ηγέτη της χώρας, αναφέρονται οι New York Times σε άρθρο τους, κάνοντας λόγο για μια βαθιά πολωμένη και διχασμένη χώρα που δέχθηκε επίθεση από το Ιράν την Κυριακή.

Για τους υποστηρικτές του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, η επίδειξη αμυντικής τεχνολογίας του Ισραήλ ενάντια στην ιρανική επίθεση που περιελάμβανε εκατοντάδες drones και πυραύλους αποδεικνύει ότι ο Νετανιάχου είχε από καιρό δίκιο να προειδοποιεί για την απειλή που αποτελεί το Ιράν.

Αντιθέτως, τα εύσημά τους στην αεροπορία αποδίδουν οι επικριτές του αρνούμενοι να χρεώσουν θετικά την στον Ισραηλινό πρωθυπουργό τη διαχείριση της κρίσης.

«Όπως όλα στο Ισραήλ τα τελευταία χρόνια, η ιστορία χωρίζεται σε δύο αφηγήσεις», είπε ο Mazal Mualem, ένας Ισραηλινός πολιτικός σχολιαστής για το Al-Monitor, ένα ειδησεογραφικό παρατηρητήριο για τη Μέση Ανατολή, και συγγραφέας μιας πρόσφατης βιογραφίας του Ισραηλινού ηγέτη.

«Ο διχασμός και η πόλωση στην ισραηλινή κοινωνία εμποδίζει τους ανθρώπους να δουν την πλήρη εικόνα», πρόσθεσε η κ. Μουαλέμ.

Το μπαράζ του Ιράν την Κυριακή, που ξεκίνησε ως απάντηση στην ισραηλινή επίθεση σε κτίριο της ιρανικής πρεσβείας αυτόν τον μήνα στη Δαμασκό που σκότωσε αρκετούς υψηλόβαθμους διοικητές των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, ήρθε σε μια επικίνδυνη στιγμή για τον Νετανιάχου.

Στο εσωτερικό, είναι ένας αντιδημοφιλής ηγέτης τον οποίο πολλοί θεωρούν υπεύθυνο για την πολιτική της κυβέρνησής του, ενώ του χρεώνουν την αποτυχία των υπηρεσιών πληροφοριών που οδήγησε στη θανατηφόρα επίθεση υπό την ηγεσία της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου και στη συνέχεια στον πόλεμο στη Γάζα. Στο εξωτερικό, βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς κριτικής για τις απώλειες αμάχων στη Γάζα.

Το πώς θα βγει τελικά από αυτή την κρίση με το Ιράν μπορεί να εξαρτηθεί από το τι θα συμβεί στη συνέχεια, συνεχίζουν στο άρθρο τους οι New York Times.

Ο Νετανιάχου βρίσκεται τώρα αντιμέτωπος με δύο επιλογές: Θα απαντήσει στο Ιράν με μια δυναμική αντεπίθεση και που ενδεχομένως να εμπλέξει το Ισραήλ και άλλες χώρες σε έναν ευρύτερο πόλεμο; Ή μήπως θα απορροφήσει την επίθεση, η οποία τραυμάτισε σοβαρά ένα 7χρονο κορίτσι, αλλά κατά τα άλλα προκάλεσε περιορισμένες ζημιές, ακολουθώντας τις εκκλήσεις των συμμάχων του περί αυτοσυγκράτησης που βοήθησαν στην απόκρουση της επίθεσης προς το συμφέρον της περιφερειακής σταθερότητας;

«Το ερώτημα είναι αν το Ισραήλ πρόκειται να ανταποδώσει αμέσως ή θα αιφνιδιάσει τους Ιρανούς με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», είπε ο Εφραίμ Χάλεβι, ο οποίος υπηρέτησε ως διευθυντής της Μοσάντ, της υπηρεσίας πληροφοριών του Ισραήλ, κατά το τελευταίο μέρος της πρώτης θητείας του κ. Νετανιάχου. δεκαετία του 1990.

Κανένας Ισραηλινός ηγέτης δεν έχει προειδοποιήσει για το Ιράν τόσο σταθερά όσο ο Νετανιάχου, η απειλή του οποίου αποτελεί σταθερό επιχείρημα για την μακροχρόνια παραμονή του. Ο Νετανιάχου, που είναι ο μακροβιότερος πρωθυπουργός του Ισραήλ, βρίσκεται στην εξουσία για περίπου 17 χρόνια συνολικά.

Από το πρώτο έτος της θητείας του το 1996, ο Νετανιάχου προειδοποίησε ότι ένα πυρηνικό Ιράν θα ήταν καταστροφικό και ότι ο χρόνος τελειώνει. Εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες έκτοτε, κρούει τον ίδιο κώδωνα του κινδύνου.

Το Ιράν διατηρεί ένα δίκτυο πολιτοφυλακών αντιπροσώπων σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Γάζας, την οποία η κυβέρνηση χρηματοδοτεί και προμηθεύει με όπλα. Ορισμένες από αυτές τις πολιτοφυλακές στην Υεμένη, τη Συρία και τον Λίβανο έχουν πολεμήσει με το Ισραήλ, δημιουργώντας περισπασμούς στην ισραηλινή κυβέρνηση και τον στρατό εν μέσω του πολέμου με τη Χαμάς.

Αλλά ίσως πιο ανησυχητικό, λένε οι ειδικοί, είναι ότι το Ιράν βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στην απόκτηση πυρηνικού όπλου. Οι υποστηρικτές του Νετανιάχου εξακολουθούν να του πιστώνουν ότι είχε θέσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν στην παγκόσμια ατζέντα τότε και τον επαινούν τώρα για την επένδυση στο πανίσχυρο, πολυεπίπεδο σύστημα αεράμυνας που επέτρεψε στο Ισραήλ και τους συμμάχους του, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, να αναχαιτίσουν το τεράστιο κύμα ιρανικών drones και πυραύλων αυτό το Σαββατοκύριακο πριν φτάσουν στο Ισραήλ.

Μερικές φορές καταφεύγοντας σε τεχνάσματα για να επιστήσει την προσοχή στην πυρηνική πρόοδο του Ιράν, αναφέρουν οι New York Times, ο Νετανιάχου έχει στο παρελθόν κάνει την αντίθεση με το Ιράν βασικό μέρος της παγκόσμιας διπλωματίας του. Κάποτε, στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, σήκωσε ένα καρτουνίστικο σχέδιο μιας βόμβας με κόκκινες γραμμές που απεικονίζουν τα επίπεδα εμπλουτισμού. Μια άλλη φορά, στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια του Μονάχου, παρουσίασε συντρίμμια από, όπως είπε, ένα ιρανικό drone που στάλθηκε από τη Συρία και καταρρίφθηκε από το Ισραήλ.

«Όπου κι αν πήγαινε έθετε το ζήτημα του Ιράν», θυμάται ο Τζέρεμι Ισαχάρωφ, πρώην πρεσβευτής του Ισραήλ στη Γερμανία και επί χρόνια το Υπουργείο Εξωτερικών συντονίζει τις διπλωματικές προσπάθειες για την περιφερειακή ασφάλεια και την ιρανική απειλή.

Κατά καιρούς, η εκστρατεία του Νετανιάχου κατά του Ιράν έχει επιβαρύνει σοβαρά τις σχέσεις του Ισραήλ με τους Αμερικανούς προέδρους, αν και η δικομματική υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Ισραήλ θεωρείται από καιρό στρατηγικό πλεονέκτημα.

Γύρω στο 2012, ο Νετανιάχου εξόργισε την κυβέρνηση Ομπάμα πιέζοντας σκληρά να θέσει σαφείς «κόκκινες γραμμές» στην πυρηνική πρόοδο του Ιράν, οι οποίες θα περιλάμβαναν ακόμα και στρατιωτικό χτύπημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πριν από αυτό, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έκανε σχέδια για μονομερή ισραηλινή επίθεση ενόψει της σκληρής αντίθεσης από την Ουάσιγκτον και της δημόσιας κριτικής από μια σειρά πρώην Ισραηλινών αρχηγών ασφαλείας. Δεν ήταν ποτέ ξεκάθαρο αν ο Νετανιάχου μπλόφαρε και η προοπτική ενός επικείμενου χτυπήματος υποχώρησε.

Προκάλεσε περαιτέρω τον Ομπάμα το 2015 με μια παθιασμένη ομιλία σε μια κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου, καταγγέλλοντας αυτό που αποκάλεσε μια «κακή συμφωνία» που διαπραγματεύονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες παγκόσμιες δυνάμεις με το Ιράν για τον περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματος.

Όταν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ήρθε στην εξουσία, ο Νετανιάχου τον ενθάρρυνε να αποσυρθεί από τη συμφωνία — μια κίνηση που πολλοί Ισραηλινοί ειδικοί χαρακτήρισαν τρομερό λάθος και αποτυχία της πολιτικής του Νετανιάχου για το Ιράν.

«Από τότε, δεν υπήρξαν περιορισμοί στο πρόγραμμα», είπε ο Ισαχάρωφ, προσθέτοντας, ότι το Ιράν «ποτέ δεν ήταν πιο προηγμένο».

Παράλληλα, υπό τον Νετανιάχου το Ισραήλ σφυρηλάτησε διπλωματικές σχέσεις με περισσότερα αραβικά κράτη που θεωρούνται μέρος του μετριοπαθούς, αντιιρανικού άξονα, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ανεξάρτητα από το τι θα ακολουθήσει, ο βιογράφος του Νετανιάχου, είπε: «Ο Μπίμπι είναι ακόμα στο παιχνίδι», αναφερόμενος σε αυτόν με το παρατσούκλι του. «Είναι κεντρικός παίκτης και δεν έχει τελειώσει, διπλωματικά ή πολιτικά. Και παίζει μεγάλο παιχνίδι».



