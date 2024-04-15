«Ακλόνητη» υποστήριξη προς το Ισραήλ, αλλά αποφυγή πάση θυσία ενός πολέμου με το Ιράν. Αυτό είναι το δίλημμα που τίθεται στον Τζο Μπάιντεν απέναντι στον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Προσφέροντας την συνδρομή των αμερικανικών δυνάμεων στο Ισραήλ απέναντι στην ιρανική επίθεση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε τα λόγια πράξη.

Όμως, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανησυχούν για τα ισραηλινά αντίποινα κατά του Ιράν που φέρουν τον κίνδυνο να προκαλέσουν επικίνδυνη κλιμάκωση στην Μέση Ανατολή, ενώ εξακολουθεί να μαίνεται ο πόλεμος στην Γάζα. Και αυτό είναι το καταστροφικό σενάριο που η Ουάσινγκτον φοβάται τους τελευταίους μήνες.

Τι θα κάνει ο πρωθυπουργός του Ισραήλ; Η Ουάσινγκτον επιδιώκει τον κατευνασμό της κατάστασης.

«Ο πρόεδρος υπήρξε σαφής: δεν θέλουμε κλιμάκωση. Δεν θέλουμε έναν διευρυμένο πόλεμο με το Ιράν. Θεωρώ ότι οι επόμενες ώρες και ημέρες θα είναι σημαντικές», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας Τζον Κίρμπι στο NBC.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα συμμετάσχουν σε ενδεχόμενα ισραηλινά αντίποινα, δήλωσε στους δημοσιογράφους αμερικανός αξιωματούχος που δεν κατονομάσθηκε, αλλά θεωρεί ότι το Ισραήλ «δεν επιδιώκει σημαντική κλιμάκωση με το Ιράν», αν και η επίθεση αυτή είχε ως στόχο «την καταστροφή και τον θάνατο».

Ο Τζο Μπάιντεν, μεσούσης της προεκλογικής εκστρατείας για την επανεκλογή του με αντίπαλο τον Ντόναλντ Τραμπ, διαβίβασε απευθείας το μήνυμά του κατά την τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου το βράδυ του Σαββάτου.

«Πρσεκτικός υπολογισμός των ρίσκων»

Ο πρόεδρος Μπάιντεν «είπε ξεκάθαρα στον πρωθυπουργό (του Ισραήλ) ότι πρέπει να ζυγίσουμε προσεκτικά και στρατηγικά τους κινδύνους μίας κλιμάκωσης» ώστε να αποφύγουμε μία ευρύτερη περιφερειακή σύρραξη, δήλωσε αμερικανός αξιωματούχος.

Ο υπολογισμός που κάνει η Ουάσινγκτον είναι ότι η Τεχεράνη πήρε αυτό που ήθελε με μία επίδειξη ισχύος σε απάντηση της αποδιδόμενης στο Ισραήλ επίθεσης στο ιρανικό προξενείο της Δαμασκού. Και για τους Αμερικανούς, το Ισραήλ απέδειξε με θεαματικό τρόπο τις αμυντικές του ικανότητες.

Ο αμερικανός πρόεδρος, που είχε σήμερα τηλεδιάσκεψη με τους ηγέτες των χωρών της G7 και τηλεφωνική συνομιλία με τον βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα, βρίσκεται σε δύσκολη θέση: είναι όλο και περισσότερο επικριτικός με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τον οποίο δεν έχει τις καλύτερες σχέσεις, για την διαχείριση του πολέμου στην Γάζας, αλλά πρέπει να του προσφέρει την πλήρη υποστήριξή του.

«Πολύ κυνικό»

«Ολα αυτά τον βάζουν σε δύσκολη θέση», λέει ο Colin Clarke, διευθυντής έρευνας του Soufan Group. «Είναι καχύποπτος με τα κίνητρα του Νετανιάχου, ο οποίος προσπαθεί να διευρύνει την σύρραξη σε ολόκληρη την περιοχή για να αποσπάσει την προσοχή από τον πόλεμο που έχει άσχημη εξέλιξη για τον ίδιο στην Γάζα». Ο ισραηλινός πρωθυπουργός προσπαθεί «να συγκαλύψει τις απολύτως πραγματικές διαφωνίες με την κυβέρνηση Μπάιντεν» για την πολιορκημένη από το Ισραήλ και απειλούμενη με λιμό Γάζα.

Ο James Ryan, διευθυντής του Middle East Research and Information Project, περιμένει ότι «ο Μπάιντεν θα προσπαθήσει να περιορίσει το Ισραήλ, αλλά ο Νετανιάχου έχει ήδη δείξει ότι είναι έτοιμος να δοκιμάσει όλα τα όρια που θέλει να βάλει ο Μπάιντεν». «Ολο αυτό είναι δυστυχώς πολύ κυνικό», λέει.

Ο πρόεδρος Μπάιντεν βρίσκεται υπό πίεση και βάλλεται από τα αριστερά για την ανθρωπιστική καταστροφή στην Γάζα και από τα δεξιά για την υποτιθέμενη «αδυναμία» του.

«Αν ο Τζο Μπάιντεν παρακινήσει τους Ισραηλινούς να μην απαντήσουν καθόλου, τότε θα είναι ντροπιαστικό για τις ΗΠΑ», δήλωσε σήμερα στο CNN ο Τζον Μπόλτον, κάποτε σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βλέπει στην παρούσα συγκυρία «μία ευκαιρία για το Ισραήλ να καταστρέψει το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

