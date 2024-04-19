Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ιράκ: Στη δημοσιότητα φωτογραφίες που φέρεται να δείχνουν θραύσματα ισραηλινών ρουκετών κοντά σε υποδομές των Φρουρών της Επανάστασης

Στις φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστηρίζεται ότι πρόκειται για συντρίμμια και θραύσματα από ισραηλινά όπλα που εντοπίστηκαν κοντά στη Βαγδάτη

Missile

Συντρίμμια από ισραηλινές ρουκέτες που φαίνεται ότι έπληξαν στρατιωτικές υποδομές των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράκ παρουσιάζουν φιλοϊρανικά μέσα. 

Ιράκ

Στις φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που παρουσιάζουν τα φιλοϊρανικά ΜΜΕ, υποστηρίζεται ότι πρόκειται για συντρίμμια και θραύσματα από ισραηλινά όπλα που εντοπίστηκαν κοντά στη Βαγδάτη, ώρες μετά από ένα ισραηλινό χτύπημα που φαίνεται να σημειώθηκε κατά στρατιωτικής τοποθεσίας.

Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στην ιρανική πόλη Ισφαχάν νωρίς το πρωί. Δεν υπήρξε επίσημη επιβεβαίωση επίθεσης από τις ισραηλινές αρχές.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης στο Ιράν ανέφεραν μόνο ότι ενεργοποιήθηκε η αεράμυνα, υποβαθμίζοντας τους ισχυρισμούς για επίθεση σε στρατιωτική τοποθεσία στην πόλη, που βρίσκεται περίπου 315 χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνης. 
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιράν Ιράκ Μέση Ανατολή
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark