Συντρίμμια από ισραηλινές ρουκέτες που φαίνεται ότι έπληξαν στρατιωτικές υποδομές των Φρουρών της Επανάστασης στο Ιράκ παρουσιάζουν φιλοϊρανικά μέσα.

Στις φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που παρουσιάζουν τα φιλοϊρανικά ΜΜΕ, υποστηρίζεται ότι πρόκειται για συντρίμμια και θραύσματα από ισραηλινά όπλα που εντοπίστηκαν κοντά στη Βαγδάτη, ώρες μετά από ένα ισραηλινό χτύπημα που φαίνεται να σημειώθηκε κατά στρατιωτικής τοποθεσίας.

Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στην ιρανική πόλη Ισφαχάν νωρίς το πρωί. Δεν υπήρξε επίσημη επιβεβαίωση επίθεσης από τις ισραηλινές αρχές.



Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης στο Ιράν ανέφεραν μόνο ότι ενεργοποιήθηκε η αεράμυνα, υποβαθμίζοντας τους ισχυρισμούς για επίθεση σε στρατιωτική τοποθεσία στην πόλη, που βρίσκεται περίπου 315 χιλιόμετρα νότια της Τεχεράνης.



ברקע התקיפה הישראלית באספהאן שבאיראן, בעיראק מציגים שרידי "חימוש ישראלי" דרומית לבירה בגדאד pic.twitter.com/EPlLRNPnDe — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) April 19, 2024

