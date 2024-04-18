Παραπλανητικές εικασίες σχετικά με τη σπορά των νεφών, πυροδότησαν οι πλημμύρες που έπληξαν το Ντουμπάι.

Πόσο ασυνήθιστη ήταν η βροχόπτωση και ποιοι ήταν οι λόγοι πίσω από τις ακραίες βροχοπτώσεις;

Το Ντουμπάι βρίσκεται στην ακτή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ) και είναι συνήθως πολύ ξηρό. Όμως, ενώ δέχεται λιγότερα από 100 χιλιοστά (3,9 ίντσες) ετησίως κατά μέσο όρο βροχοπτώσεων, αντιμετωπίζει περιστασιακές ακραίες βροχοπτώσεις.

Στην πόλη Al-Ain - λίγο πάνω από 100 χιλιόμετρα (62 μίλια) από το Ντουμπάι - καταγράφηκαν περίπου 256 χιλιοστά βροχής σε μόλις 24 ώρες.

«Αυτό το μέρος του κόσμου χαρακτηρίζεται από μεγάλες περιόδους χωρίς βροχή και στη συνέχεια ακανόνιστες, έντονες βροχοπτώσεις, αλλά ακόμα κι έτσι, αυτό ήταν ένα πολύ σπάνιο γεγονός βροχοπτώσεων», εξηγεί ο καθηγητής Maarten Ambaum, μετεωρολόγος στο Πανεπιστήμιο του Reading που έχει μελετήσει τα πρότυπα βροχόπτωσης, στην περιοχή του Κόλπου.

Τι ρόλο έπαιξε η κλιματική αλλαγή;

Δεν είναι ακόμη δυνατό να ποσοτικοποιηθεί επακριβώς ο ρόλος που έπαιξε η κλιματική αλλαγή. Αυτό απαιτεί πλήρη επιστημονική ανάλυση φυσικών και ανθρώπινων παραγόντων, η οποία μπορεί να διαρκέσει αρκετούς μήνες.

Με απλά λόγια: ο θερμότερος αέρας μπορεί να συγκρατήσει περισσότερη υγρασία - περίπου 7% επιπλέον για κάθε βαθμό Κελσίου - που με τη σειρά του μπορεί να αυξήσει την ένταση της βροχής.

«Η ένταση της βροχής ήταν ρεκόρ, αλλά αυτό είναι σύμφωνο με ένα θερμαινόμενο κλίμα, με περισσότερη υγρασία διαθέσιμη για να τροφοδοτήσει τις καταιγίδες και να κάνει τις έντονες βροχοπτώσεις και τις σχετικές πλημμύρες σταδιακά πιο ισχυρές», εξηγεί ο Richard Allan, καθηγητής κλιματικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο. της Ανάγνωσης.

Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι οι ετήσιες βροχοπτώσεις θα μπορούσαν να αυξηθούν έως και κατά περίπου 30% σε μεγάλο μέρος των ΗΑΕ μέχρι το τέλος του αιώνα, καθώς ο κόσμος συνεχίζει να θερμαίνεται.

«Εάν οι άνθρωποι συνεχίσουν να καίνε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άνθρακα, το κλίμα θα συνεχίσει να θερμαίνεται, οι βροχοπτώσεις θα συνεχίσουν να γίνονται πιο έντονες και οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να χάνουν τη ζωή τους σε πλημμύρες», λέει η Δρ Friederike Otto, ανώτερη λέκτορας στην επιστήμη του κλίματος στο Imperial. Κολλέγιο του Λονδίνου.

Τι είναι η σπορά νεφών και έπαιξε ρόλο;

Η σπορά νεφών περιλαμβάνει τον χειρισμό των υπαρχόντων νεφών για να βοηθήσει στην παραγωγή περισσότερης βροχής.

Αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας αεροσκάφη για να ρίξουν μικρά σωματίδια (όπως το ιωδιούχο άργυρο) στα σύννεφα. Οι υδρατμοί μπορούν στη συνέχεια να συμπυκνωθούν πιο εύκολα και να μετατραπούν σε βροχή.

Η τεχνική υπάρχει εδώ και δεκαετίες και τα ΗΑΕ την έχουν χρησιμοποιήσει τα τελευταία χρόνια για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της έλλειψης νερού .

Τις ώρες που ακολούθησαν τις πλημμύρες, ορισμένοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έσπευσαν να αποδώσουν λανθασμένα τα ακραία καιρικά φαινόμενα αποκλειστικά στις πρόσφατες επιχειρήσεις σποράς νεφών στη χώρα.

Προηγούμενες αναφορές του Bloomberg ανέφεραν ότι αεροπλάνα σποράς νεφών αναπτύχθηκαν την Κυριακή και τη Δευτέρα, αλλά όχι την Τρίτη, όταν σημειώθηκε η πλημμύρα.

Ενώ το BBC δεν μπόρεσε να επαληθεύσει πότε έλαβε έγινε η σπορά των νεφών, οι ειδικοί λένε ότι στην καλύτερη περίπτωση θα είχε μικρή επίδραση στην καταιγίδα και ότι η εστίαση στη σπορά νεφών είναι «παραπλανητική».

«Ακόμη κι αν η σπορά των νεφών ενθάρρυνε τα σύννεφα γύρω από το Ντουμπάι να ρίξουν νερό, η ατμόσφαιρα πιθανότατα θα είχε περισσότερο νερό για να σχηματίσει σύννεφα εξαρχής, λόγω της κλιματικής αλλαγής», λέει ο Δρ Otto.

Τέσσερις τρόποι με τους οποίους η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τα ακραία καιρικά φαινόμενα

Η σπορά νεφών γενικά αναπτύσσεται όταν οι συνθήκες αέρα, υγρασίας και σκόνης δεν επαρκούν για να οδηγήσουν σε βροχή. Την τελευταία εβδομάδα, οι μετεωρολόγοι είχαν προειδοποιήσει για υψηλό κίνδυνο πλημμύρας στον Κόλπο.

«Όταν προβλέπονται συστήματα τέτοιας έντασης και μεγάλης κλίμακας, η σπορά νεφών - η οποία είναι μια δαπανηρή διαδικασία - δεν εκτελείται επειδή [δεν υπάρχει] ανάγκη να δημιουργηθούν τόσο ισχυρά συστήματα περιφερειακής κλίμακας», λέει η καθηγήτρια Νταϊάνα Φράνσις, επικεφαλής του Περιβαλλοντικού και Γεωφυσικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Khalifa στο Άμπου Ντάμπι.

Ο μετεωρολόγος του BBC καιρού Matt Taylor σημείωσε επίσης ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα είχαν ήδη προβλεφθεί. «Μπροστά από την εκδήλωση, μοντέλα υπολογιστών (που δεν επηρεάζουν τα πιθανά αποτελέσματα σποράς σύννεφων) προέβλεπαν ήδη βροχοπτώσεις ενός έτους που θα πέσουν σε περίπου 24 ώρες», είπε.

«Οι επιπτώσεις ήταν πολύ ευρύτερες από ό,τι θα περίμενα και μόνο από τη σπορά των νεφών – σοβαρές πλημμύρες που έπληξαν μεγάλες περιοχές από το Μπαχρέιν μέχρι το Ομάν».

Οι αποστολές σποράς νεφών στην επικράτεια των Εμιράτων διεξάγονται από το Εθνικό Κέντρο Μετεωρολογίας (NCM), μια κυβερνητική ομάδα εργασίας.

Πόσο προετοιμασμένα είναι τα ΗΑΕ για ακραίες βροχοπτώσεις;

Η αποτροπή των έντονων βροχοπτώσεων σε θανατηφόρες πλημμύρες απαιτεί ισχυρές άμυνες για την αντιμετώπιση ξαφνικών έντονων πτώσεων.

Το Ντουμπάι είναι, φυσικά, πολύ αστικοποιημένο. Υπάρχει λίγος χώρος πρασίνου για να απορροφήσει την υγρασία και οι εγκαταστάσεις αποχέτευσης δεν ήταν σε θέση να αντέξουν τόσο υψηλά επίπεδα βροχοπτώσεων.

«Χρειάζεται να υπάρξουν στρατηγικές και μέτρα προσαρμογής για σε αυτή τη νέα πραγματικότητα των πιο συχνών και έντονων βροχοπτώσεων», εξηγεί ο καθηγητής Francis.

«Για παράδειγμα, η υποδομή των δρόμων και των εγκαταστάσεων πρέπει να προσαρμοστεί, να δημιουργηθούν δεξαμενές για την αποθήκευση του νερού από την ανοιξιάτικη βροχή και τη χρήση του αργότερα μέσα στο έτος».

Τον Ιανουάριο, η Αρχή Οδοποιίας και Μεταφορών των ΗΑΕ δημιούργησε μια νέα μονάδα για να βοηθήσει στη διαχείριση των πλημμυρών στο Ντουμπάι, αλλά δεν πρόλαβαν με τις γνωστές συνέπειες.

