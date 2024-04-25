Μια κότα θυσιάσθηκε χθες, Τετάρτη, στη μεξικανική Γερουσία για να προσφερθεί το αίμα της στον προκολομβιανό θεό της βροχής Τλάλοκ, μια τελετή που προκάλεσε κύμα αγανάκτησης.

Η πρωτοφανής σκηνή μεταδόθηκε από τα κοινοβουλευτικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όμως διακόπηκε όταν ένας συμμετέχων, με φόντο ήχους τυμπάνων, έκοψε το λαιμό του πτηνού και συγκέντρωσε το αίμα του σε ένα δοχείο.

Προσοχή- σκληρές εικόνες

‼️EXTRA EXTRA‼️ En el interior del @senadomexicano SACRIFICAN animales.



Qué excesos.



😡 pic.twitter.com/6W0ef6D8Ou — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) April 24, 2024

Η τελετή είχε οργανωθεί από τον γερουσιαστή Αντόλφο Γκόμες, μέλος του κυβερνώντος κόμματος Morena, και είχε ανακοινωθεί από τα θεσμικά δίκτυα της Γερουσίας.

Όμως το βράδυ οι επικεφαλής του σώματος αποστασιοποιήθηκαν απ' αυτή την πρωτοβουλία, ρίχοντας την ευθύνη μόνο στο συγκεκριμένο γερουσιαστή.

Η νομοθετική εξουσία «δεν εγκρίνει με κανένα τρόπο τα αναφερθέντα γεγονότα και θα λάβει τα αρμόζοντα πειθαρχικά μέτρα έναντι του υπεύθυνου γερουσιαστή», σύμφωνα με μια ανακοίνωση.

Ο Γκόμες δικαιολογήθηκε επικαλούμενος τα αρχαία έθιμα. Το Σύνταγμα του Μεξικού προβλέπει ότι αρμόζει «να γίνονται σεβαστές οι παραδόσεις των αυτόχθονων λαών» της χώρας, υπογράμμισε μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Ενώσεις για την προστασία των ζώων υπενθύμισαν αντιθέτως ότι οι θυσίες και η κακομεταχείριση ζώων απαγορεύονται στην Πόλη του Μεξικού.

Η οργάνωση Anima Naturalis Mexico ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης X ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη κατά του γερουσιαστή και ότι καλεί σε διαδήλωση σήμερα μπροστά από τη Γερουσία για να απαιτηθεί η παραίτησή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.